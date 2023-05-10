是誰偷走了民眾的血汗錢？2018賴清德宣布全民換發新式的數位身分證，但因各界對數位身分證資安有所疑慮，民間反彈的聲量巨大，2021年蘇貞昌宣布換發政策暫緩，但得標的廠商已購買新式身分證的印製設備，加上相關人員費用和機台維修費等，光暫停這3年就已燒掉國庫5.24億元的稅金，預估廠商整體求償金額將會高達10億元。蔡政府白白浪費了這十億元的稅金，卻不用任何一個官員下台負責！賴清德現在到處裝萌賣乖跑選舉，而蘇貞昌也順利下台一鞠躬，當作沒這回事，這就是標準的「綠色，就是最好的保護色」。

1983年8月豐原高中禮堂倒塌 當時臺灣省政府教育廳廳長黃昆輝在隔天就立刻請辭，一肩扛起整體政治責任。2000年7月發生「八掌溪事件」震驚全國，身兼中央災害防救委員會主委的行政院副院長游錫堃，也負起了政治責任辭職下台，這才是政務官本應有的政治風骨。

反觀今日民進黨卻以派系作為用人考量，且打造出不用負責的陋習，嚴重破壞台灣長期以來建立的負責任的官場文化。2021年4月台鐵太魯閣號翻車，造成49人罹難和213人受輕重傷，蔡政府的政府官員卻沒任何一個人請辭！

社會大眾要求交通部長林佳龍與行政院長蘇貞昌該負責下台時，綠營網軍開始帶風向，不但力挺蘇貞昌，還把林佳龍塑造成受難者的形象，真的是不知禮義廉恥。最終迫於輿論壓力，林佳龍才悻悻然的辭職，雖號稱是為了反省下台，結果沒幾天又跑去參選新北市長，在新北市長慘敗給侯友宜46萬票之後，卻又一路高升成為總統府秘書長，這就是民進黨政府，下台就是給上台做準備，而且是愈升愈高。

民進黨以派系為用人考量，個人升遷與否，其派系出身最重要，而非是他的能力，甚至出問題也不用下台負責！這樣有權利卻不用負責的政治陋習，也間接造成台灣民眾有樣學樣，覺得做錯事與做壞事也沒關係，政治氛圍的向下沉淪，使得台灣社會道德風氣敗壞，今日台灣詐騙集團猖獗，就是蔡政府帶出的壞榜樣。（作者為民眾黨中央委員）

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