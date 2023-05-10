中天新聞台於民國109年申請換發衛星廣播頻道執照，經國家通訊傳播委員會（NCC）做出不予換照之行政處分，導致之後中天新聞無法繼續在有線電視頻道播出，中天提行政訴訟救濟，請求法院撤銷處分，台北高等行政法院今以判決撤銷原不予換照之處分，NCC應依該判決意旨另行做成適法之決定。

北高行合議庭不懼政治氛圍，根據對法律的確信及良知，就獨立機關NCC之行政判斷做出撤銷處分之判決，深具時代意義，益彰顯行政法院保障人民權利之堅持。

在法治國原則下，國家必須依法行政，行政機關在個案的認事用法中，在不逾越法律規範框架的同時，能切合個案而為最妥適的處理，必須保留一定之權宜空間，此即為「行政裁量」。

我國實務一致認為，行政法院原則上應對行政決定之合法性，為全面之審查。然對於「獨立專家委員會」之判斷，基於尊重其不可替代性、專業性，而承認行政機關就此等事項之決定，有判斷餘地，司法應對其判斷採取較低之審查密度，除非行政機關之審查程序違法或其判斷有恣意濫用或係出於錯誤之事實認定或基於不完全之資訊等情況外，不應介入行政機關的專業判斷。

是以，NCC為獨立機關，其換照委員會議亦係由專家組成，行政法院理應尊重其專業判斷，為何今日判決予以撤銷？細觀本案法院新聞稿內容，我們才恍然大悟，原來前年NCC換照委員會議作為審議基礎之換照審查評分表，根本不是法定之評分表，而是NCC另以行政規則更改的「新評分表」，已明顯違反換照審查辦法第11條第3項規範之評分基準，形同改變執照的核發標準，已導致審查項目之決策事實基礎錯誤而資訊不完全，等同「拿清朝的劍，斬明朝的官」，嚴重影響審議結論。此等基於錯誤之事實認定以及不完全之資訊所做出的行政處分，自然無法通過行政法院之司法審查。

回顧中天新聞台未能順利換照的歷程，主因即係NCC認定中天屢次違反《衛廣法》，製播新聞違反事實查證及公平原則，損害公共利益。然而行政法院歷年來多次判決NCC對中天的諸多裁罰本不合法，基於不合法的裁罰所做出不予換照之事實基礎，是否正確，已非無疑。殊不知，NCC為了審查中天新聞得否換照，不知無意還是有心，竟替中天打造了「獨特」的評分標準，作為應當保障新聞自由的主管機關，NCC到底是善盡監理媒體之責，還是奉承上意的政治打手，已不言而喻。

NCC在有如此之多的嚴重程序、實體上瑕疵之情況下，最好是依照行政法院之判決意旨，盡速重新召開委員會議審議中天換照案，這也是我國民主法治社會進步與否的試金石；但NCC卻仍要困獸猶鬥，繼續上訴，耗費公帑及社會資源，實難理解。我們始終堅信，只有自由而開放的媒體與合法監管的主管機關，始能促成公共領域思辨的發生以及公民社會的成熟。在今日政治力壓迫媒體的黑暗時代，所幸有司法作為人民最後一道防線。

（作者為律師、前北院法官）