民進黨關閉中天新聞台，寫下台灣新聞自由最黑暗的一頁，是蔡英文政府民主倒退最惡劣的一個汙點。台灣高等行政法院10日宣判「中天撤照案」一審結果，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）原處分，彰顯了正義，也照見民進黨與NCC惡意箝制新聞自由的事實。本案雖尚未定讞，但已將本案審理過程的法律爭訟清楚呈現。北高行合議庭不畏懼政治氛圍，根據對法律的確信及良知，就獨立機關NCC之行政判斷做出撤銷處分之判決，深具時代意義，彰顯了行政法院對於保障人民權利的堅持。

中天勝訴 證明預謀關台

霸道的民進黨政府無法容忍任何異議媒體，處心積慮關閉中天新聞台，並且多方著手實施。中天指控，2020年11月審議委員會研討期間，NCC「突公告以105年評分標準取代107年的新版本」，這是一個關台預謀。NCC辯稱，「審理換照案皆採相同配分設計，並使用於包含中天綜合台等眾多換照案」。然而，根據判決理由，法官認為NCC以109年新通過的評分標準來審查中天的換照案，形同改變執照的核發標準，根本就是決策事實基礎錯誤。換言之，這完全是為了關閉中天而巧立的審查標準。

NCC堅決秉持上意不予中天換照，蓄意變造莫須有的4大理由，其中包含「屢次違規及遭民眾申訴，未能落實新聞專業」。然而，NCC裁罰中天的多起罰款，經過法院逐案審查後，10度被推翻，中天連續討回公道，證明NCC關台是有計畫、有步驟的預謀。關台目標既已定，程序正義全被踩到腳底，連一些見仁見智的新聞處理，也被拿來重處，不但未經嚴謹而合法行政程序，而且一再逾越法律與法理偏頗裁處。NCC外聘的諮詢委員會都是清一色偏綠，組成成員決定裁處明顯偏於一方，公正性與合法性全無公信力，即使高院也高度懷疑，高院撤銷NCC裁罰中天的判決再度證明其全無程序正義可言。

NCC關閉中天新聞台最嚴重的指控是「107年評鑑後，中天新聞台內控與自律機制失靈」。所謂「內控與自律失靈」的指控是欲加之罪何患無辭，NCC為此而炮製多項裁罰，逐一被法院撤銷或發回更審，可見「內控與自律」之說完全是羅織之詞，由此證明通傳會政治迫害中天的犯意昭然若揭。

中天新聞台被撤照的根本原因，是新聞與言論立場違逆執政當局操控媒體的意圖，事實上，選舉期間，絕大多數新聞台的報導和政論節目都被檢舉有偏向特定政黨或候選人的現象，NCC卻立場偏袒，採雙重標準，輕放綠媒一方而嚴懲另一方，根本未用同一標準進行檢視與裁罰，甘為執政黨的鷹犬。這正是中天被關台的緣由。

政媒共生 腐蝕民主基石

法院判決理由書也說，NCC為獨立機關，立法者旨在排除上級機關對具體個案之指揮與監督，使NCC有更多不被干擾、依專業自主決定之空間，以落實憲法保障言論自由，確保社會多元意見之表達、散布與公共監督目的之達成。揆諸NCC對於中天換照案的審查，不但聽命於政黨，而且審查基礎錯誤、資訊不完全、理由形成亦非出於正當程序，等於完全背離了獨立機關依法行政的專業作為。

執政當局蓄意對電視傳媒進行清場與整肅，乃有中天被撤照的處置，由此也對電視新聞台產生寒蟬效應與引導作用。NCC承命辦理，主委陳耀祥先公然表明52頻道的遞補構想，其後在鏡電視的設台申請案中，也接受民進黨英系政要的指令，極盡配合辦理之能事，最終促其實現。NCC淪為附隨當局意志的執行機構，完全喪失是一個獨立機關該有的超然公正立場暴露無遺。

中天原本被視為台灣傳媒自主獨立的一個典範，但被當局撤照後，台灣電視傳媒加速變色，自此一路向下沉淪。民進黨政府踐踏言論自由、操控媒體，打造政媒共生體，嚴重腐蝕台灣的自由空間與民主基石。NCC的所作所為完全無視其組織法保障言論自由的規定，反其道而行，成為替當權者整肅異議媒體的打手。中天被撤照是民進黨政府沒收新聞自由的重磅出擊，現在法院不畏權勢，針對NCC違法事實作出公正的審判，實踐了正義的最後一道防線。希望NCC到此為止，讓中天新聞復台，以便台灣奄奄一息的言論自由得以恢復生息。