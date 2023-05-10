2024年中華民國第16任總統、副總統的選舉，將於明年1月13日與第11屆立法委員選舉同步舉行，同時該屆選舉也為中華民國第8次正、副總統公民直選，此次也不例外的，將採用普通、直接、平等、無記名、單記、相對多數投票制度，來面對2024年總統大選。

目前台灣地區各政黨都跳出有意出馬角逐的人選，以目前的執政黨民進黨來說，已推舉現任副總統賴清德出馬，期望能為該黨繼續連任。至於建黨歷史不長的民眾黨，早就設定「該黨總統候選人」領表登記日為4月27日至5月8日，柯文哲已於訪美返台後的登記截止日請人到黨部領表，便是基於對這項辦法的尊重。

而希望能奪回政權的國民黨，對於該黨總統提名則是希望以徵召決定人選，至於徵召辦法，根據黨主席朱立倫在5月8日有稍透露的標準，是說會參考民意調查的科學數據，包括民間機構或媒體民調，同時也會徵詢重要意見領袖，包括縣市長、立委的意見。

基本上國民黨與民眾黨、民進黨不同的地方，就是至今尚未建立有一個徵選的方式，仍要取決於該黨中央的決定之後定案。目前黨內有意參選並有堅定意願是郭台銘，另一位有實力的是新北市長候友宜，不過他的參選意願至今沒有正式表態過，只是不斷回應外界探詢以及對於國政方針表述上透露意向。

而曾任台北市長的柯文哲，早就有放出他要參選2024總統大位的風聲，而他也同步呈現了積極參選的作為，不但已經派人去民眾黨總部領表，並繳交5萬元領表費用，至於參選表格則待填寫，因為還有些黨內程序要完備處理，譬如，包括需要35位民眾黨黨代表的連署等等；但到了5月8日該黨登記截止日，柯文哲本人親自去登記，也會在5月20日正式宣布參選總統。

理論上，各黨有意參選總統的人物，大都已浮出水面，而且所屬的政黨也在積極部署中。不過，檯面上的政治布局，有時往往跟檯面下的政治發展有所落差。

譬如說，柯文哲表明將代表民眾黨登記挑戰總統大位，是否代表打破了原先「藍白合、非綠大聯盟」等傳言？對此，柯文哲說：「藍白合」是一個基於政治理念價值和理想的合作關係，而非「密室協定」討論權力分配，「台灣政治就是這樣，理想性太少，民眾才不喜歡。」他強調，「我們會團結一切可團結的力量，但不是流於密室政治。」

至於幫柯文哲去領表的柯辦發言人陳智菡也表示，希望這是一場改變台灣文化的政治運動，不只是選舉，也是理念之爭，屆時，包括柯文哲為何投入競選，參選理念與政見都會逐一說明。對於其他對手，柯文哲說，總統大選的重點是要選出「能解決台灣當前問題的人」。他指出，台灣面臨缺工、缺蛋等問題，勞保也有破產危機，所以總統需要能解決台灣當前問題。

柯文哲預計於5月20日召開記者會說明理念與政見，地點目前敲定本命區台北市或家鄉新竹市擇一。其實，大家最關心的除了民眾黨能否有一爭勝負的實力之外，柯文哲最後是不是會基於現實考量進行藍白整合？畢竟，藍白不合作，各自登山，一定很難撼動民進黨，而民眾黨憑一己之力，莫說總統大位遙遙難望，立委能夠獲得幾席都很難期待。而藍白合之後，不僅有加乘效果，民眾黨也可界在野聯盟拉抬聲勢，甚至實現柯文哲所主張的「聯合政府」。

無論如何，柯文哲已經邁過2024總統大選的門檻，接下來如何順步前行，就看他能否順勢而為了。（作者為澳門理工大學名譽教授）