歷史上流傳至今的邸鈔不少，其中比較有名的當屬明神宗年間的《萬曆邸鈔》和明熹宗天啟六年的《天變邸鈔》。

明朝在中國歷史裡絕對算得上是一奇葩王朝，雖然享國276年，歷經16位皇帝，但是將近一半時間的皇帝根本不上朝，造成許多朝廷大臣一生中從未見識過龍顏，皇帝們的怠政也讓權宦有機會長期把持朝政。

其中最有名的有5個帝王：「成化皇帝」，明憲宗朱見深在位23年，即位前幾年算得上是有為明君，自從寵信年齡大他17歲的萬貴妃後朝政日非，15年沒有上過朝堂；「正德皇帝」，明武宗朱厚照在位16年，每天除了在豹房內淫戲，還經常溜出宮外，尋找民女取樂，根本無暇理政；「嘉靖皇帝」，明世宗朱厚熜在位將近46年，醉心長生不老的方術，24年沒有上過朝；「萬曆皇帝」，明神宗朱翊鈞是明朝在位最久的皇帝，前後長達48年，但是28年沒有上過朝；「天啟皇帝」，明熹宗朱由校在位雖僅7年，但每日在後宮沉醉於木匠技活，基本上也沒有上過朝。

旅美華裔歷史學家黃仁宇寫了一本《萬曆十五年》，基本上認定這一年正式拉開了大明帝國步向衰亡的序幕。因此《萬曆邸鈔》便成了許多人研究明史的重要參考材料，這份完備的邸鈔從萬曆元年一直記錄至萬曆45年，只差3年便貫穿整個萬曆王朝。

由於在位時間最長，朱翊鈞也是大明王朝中最引人爭議的帝王，10歲即位後的最初10年，朝政權柄在內閣首輔張居正手裡，名相張居正銳心變法、清除弊政，力挽明朝中葉以來的傾頹之勢，因此國富民強，史稱「萬曆中興」。朱翊鈞20歲親政，即位後的前5年尚能勵精圖治、虛心納諫和關心民瘼，頗有一代明君之勢。剩下的30年則逐漸荒廢怠政，奢侈浪費，後來雖有「萬曆三大征」，先後在寧夏消滅蒙古叛將哱拜兵變、在朝鮮擊敗日本豐臣秀吉入侵、在貴州平定土司楊應龍的叛亂，勉強維持了外強中乾的大明王朝在藩屬國面前的基本顏面，但是萬曆48年的「薩爾滸」之戰，後金徹底擊潰明軍，明朝的政權被迫完全退出東北，成為壓垮朱翊鈞的最後一根稻草。

流傳至今的明抄本《萬曆邸鈔》在台北中央圖書館及北京國家圖書館皆保有珍貴藏本，不過以台北的32冊全本最為完整。全本採編年體，格式嚴謹，每頁10行，每行不超過23個字，記載從萬曆元年癸酉正月起，至萬曆45年丁已6月止，涵蓋45年裡所有發生過的重要事情，內容包括皇帝詔諭、官吏任免升黜、言官彈劾奏章、東北遼東戰報、各地民變剿寇進展、日韓來使和各省旱災水患的天然災害等等，不但內容豐富，而且頗有連貫性，很容易找出一件事情的來龍去脈，的確是研究明史不可多得的絕佳材料。

例如附圖的那頁便記載了一件當年歹徒入宮圖謀不軌的疑案，萬曆元年正月早晨，乾清宮守衛抓獲一名佯裝宮廷內使太監的男子，意欲混進宮內，陰行不法之事，守衛在其身上查獲配刀和匕首各一件，司禮監掌印大太監馮保奉旨將之打入東廠，嚴行逼問後，始承認自己喚做章龍，聲稱由於看不慣馮保所做所為，故欲誅之以為民除害等語。豈料在東廠太監酷刑審訊過程中，犯嫌竟然又攀扯牽連出內閣首輔高拱，單純刺殺變成一場政治陰謀，遂使朝野震動。為了此案進展，內閣次輔張居正還私下祕密修書安慰憂心沖沖的高拱，請其不要過度驚恐。

不過，這件案子雖然不是促成高拱下台的主因，但卻也間接佐證了當年的首領太監馮保聯手內閣次輔張居正，共同將首輔高拱的勢力徹底驅逐出內閣的歷史傳言。畢竟高、馮兩人的積怨已久，馮保在前朝隆慶皇帝在位時，兩度有機會升任司禮監掌印太監，早日達到個人名位的顛峰，卻都硬生生地被高拱給攪黃了，加諸高拱性情高傲，凡遇意見相左者，動輒厲聲訓斥，絲毫沒有宰輔的容人雅量和器度，明史裡便評價他「性迫急，不能容物，又不能藏蓄需忍。」

次輔張居正一向胸有大志，一心掃除明朝積弊，決意推行富國利民的一連串政治與經濟改革，張居正多年與高拱同朝為官共贊中樞，心中想必清楚高拱的存在，絕對是改革道路上的一大絆腳石。因此張居正與馮保合作剷除高拱，不但是三方私怨的了結，也是當時政局發展的必然軌跡。萬曆五年已經升任首輔的張居正趕回湖北江陵奔父喪，途中經過河南，專程繞道新鄭，看望罷官居家的高拱，兩人相見掩面大哭，狀似多年心結已解，可惜彼此的感情並沒有一「哭」泯恩仇。次年高拱臨死前，猶在病床上寫了《病榻遺言》四卷，細數張居正當年將他逐出內閣的往事，把張居正描述成徹頭徹尾的陰險小人，對照歷史對其評價，不禁令人莞爾。

至於另一本更具閱讀性的《天變邸鈔》嚴格地說，它不能算是正式和完整的邸報，充其量只是一篇京師社會新聞的特別報導而已。它記載了發生在天啟朝的一則重大災難事件，出版格式上並不符合正規邸報應該具備的要件，唯因其撰寫得十分動人，故流傳甚廣。

明熹宗天啟六年的《天變邸鈔》封面。（圖／方述斌提供）

明熹宗朱由校就是歷史中著名的「木匠皇帝」，在位7年中鎮日鑽研木工技術，沉迷於刀鋸斧鑿之中不能自拔，司禮監秉筆太監魏忠賢每欲構陷政敵或提攜同黨，便候伺天啟帝木工做得全神貫注時，進獻有關奏章催帝批閱，這時朱由校必說：「朕已悉矣！汝輩好為之」。由於魏忠賢的奸計每次皆得逞，朝廷決策大權遂逐漸統歸於其手，致其可以朝政獨斷自專、威權日盛，朝野無不側目。

天啟一朝最為後人詬病的是，政府不斷製造多起冤案，用來殘酷鎮壓要求改革時政的「異議份子」東林黨人，其中最令人髮指的是唆使錦衣衛在詔獄中，嚴刑虐殺包括「左副都御史」楊漣和「僉都御史」左光斗在內的所謂「東林六君子」，從此讓朝中的正氣蕩然不存，寒盡天下直臣的忠義之心，同時嚴重激化了社會矛盾。另外，朱由校聽信閹黨讒言，冤殺知兵善戰的遼東經略熊廷弼，更是形同自毀長城，俾使後金有機會攻陷瀋陽和遼陽重地，導致明軍在東北的軍事優勢江河日下。

《天變邸鈔》是由當時北京的一所民間報房編輯發行的，作者不詳，原文亦無正式標題，乃記述丙寅年5月初六王恭廠大爆炸的詳細內情。因為首段結尾有「合科道意火藥局失火，緝拿奸細而報，傷甚多，此真天變大可畏也」，故後世將之名曰《天變邸鈔》。

「王恭廠」乃明朝工部專門用來製造及儲備軍火的火藥庫，大約位在今北京西城區的永寧和光彩胡同附近。明初自成袓朱棣以來便十分注意火器的研發，明軍主力的「神機營」便配備了當時最精良的火炮，每逢戰爭「神機營」便一馬當先充當前鋒部隊，後面緊隨騎兵，然後才是步兵。永樂帝這種由「神機營」協同騎、步兵聯合作戰的戰術，完全顛覆了長久以來以騎步兵為主的野戰方陣戰術，非常具有時代性意義。

當時京師「神機營」所需用的大量鉛彈和火藥，悉數皆由「王恭廠」負責供應。據聞此次爆炸範圍的半徑達750公尺，面積達1.77平方公里，造成高達2萬人的傷亡，近代有人估算其爆炸威力相當於二戰時的廣島原子彈。

意外發生後，朝廷大臣紛紛上書認為這場天變是上天對皇帝的嚴重示警，並且要求荒怠政事的熹宗皇帝匡正時弊，重振朝綱。天啟帝不得不下了一道罪己詔，表示要痛加省醒，同時也不忘告誡大小臣工「務要竭慮洗心辦事」。

《天變邸鈔》全文共2589字，原跡已經消失，如今的版本都是根據明末清初的一些文人留下的文集中，整理收錄而成。這份邸鈔內容豐富、筆法生動，針對大爆炸期間，上至天子內廷，中至官宦仕家，下至市場小民、販夫走卒，甚至牲畜的種種遭遇和反應，皆有畫龍點睛的描述。其中最駭人的重複記述景像是，許多人的身首異處，死傷男女皆赤身裸體一絲不掛，同時天空下了近兩個小時的碎屍雨，木頭、石塊、人頭、斷肢，以及各種動物的屍體，紛紛從天而降，其中尤以德勝門外落下的手臂、人腿更多，現場真是可謂人間煉獄。

由於意外發生在將近400年前，文中有些記載難免帶有民間迷信和大自然的神祕色彩……例如：

事發前一月餘，傳說中的鬼車鳥（按：即荊襄之地崇拜的九頭神鳥，乃鳳凰的一種，民俗認為是火神祝融的化身）群聚於京師觀象台附近，不分晝夜悲嗚哀啼，聞者莫不膽顫心驚。

事發前一周，每天夜裡經過京師城隍廟門前的人，皆親耳聽聞一向安靜肅穆的大殿中喧嚷吵雜，不斷傳出呼叫唱名聲響，有好奇者欲一探究竟，皆被廟祝以天下城隍在內造冊為由，勸阻於殿外。

事發前3日，京師的巡更邏卒屢在夜間遇見陌生的白鬚老者忽出忽入，士卒們都猜測是土地公，並且多人屢在宮門樓角處看見百餘青色鬼火，四處亂竄、忽聚忽散，聚集在一起時狀似一個大車輪。

事發當日上午十時左右，京師上方晴空萬里，東北處上空突然傳出一波波好似獸吼聲，音響不絕一直傳至西南角，接著灰氣湧起，屋宇開始微微動搖。須臾間大震一聲，巨石空中飛注如雨，天崩地塌，昏黑如夜，萬戶倒榻。然後半空中出現縷縷如絲般的五色雲氣，接著蕈傘狀的黑氣衝天而起，飄浮天空經久不散。

近代有人根據所有殘篇斷簡的相關內容，試圖總結出當時災難發生的種種景像，似乎更接近隕石撞擊地球時應該發生的情景。不過，缺乏科學鑑定的結論，總歸也只是臆測而已，這個歷史長河中的最大爆炸疑團，至今仍是無法解開的謎。

不過，無論是否天象示警，這場大災難發生後不到一年，朱由校就駕崩了，膝下無子的他，只好傳位給異母弟朱由檢，即末代崇禎皇帝，14年後李自成攻破北京，朱由檢匆匆在煤山自縊，正式結束了這個曾經輝煌富庶，卻又荒唐黑暗的大明王朝。

明熹宗天啟六年的《天變邸鈔》內容之一頁。（圖／方述斌提供）

【本系列完】