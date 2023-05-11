13 年前體驗日扭傷腳，因A隊女生的職責就是完賽，團隊成績才有效，三天正賽只能直視前方隊友大腿，體驗非人疼痛到終點，也為台大EMBA 戈5團體第3名盡了一點心意。所以當好友A Pen今年2 月提出參加戈17A+，自導航自補給、全程121公里、限時22小時完賽時，自己告訴自己，好好體驗戈壁的時間到了。

因為沒有超過50公里的經驗，為了無傷完賽準備，出發前二個月內完成3 次環台北67公里及從月跑量不到50公里急拉到近300公里。怎知再完善的準備都不敵大自然及人性的變化無常。

比賽日5月3日原訂下午4點起跑，但因戈壁吹起足搖動遊覽車的風力，組委會宣佈延後1至2 小時開跑。其實愈晚開跑愈危險，晚上氣溫有時會驟降至體感零下5度 。

在參賽106 名選手的祈禱下，比賽於下午5點正式開跑。一路上大逆風，只能龜速排成一直隊前進，開跑後的風力比開跑前更強，流著鼻涕頂著風沙到達 CP1 18公里後，由後方超車的廈大女學姐提議，跟上大陸熟知路線的學長，只要走走跑跑肯定可以到終點，就這樣我和夥伴及廈大女生和熟知路線的大陸學長一路同行到CP 4。

全程共9 個CP 點需要打卡，只開放 CP4 給親友與選手休息補給的地方，進入CP4 時約定15分鐘出發但人往往在舒適的環境而忘了時間，居然進出花了30分鐘而不自知 或許是後來被拋棄的前因。

前進CP5 前，夥伴因腰傷而退賽，到達CP5 後，熟悉路線的大陸同胞在確認夥伴腰傷而退賽後，頭不回的快速前進，拋下身上沒有手機（因放心而減重，丟在CP4了）及導航的能力（沒有開機的GPS），只有小小的頭燈無暇補給的我，踩在不平的雅丹戈壁上，碰到其他學校的二位都因趕路而拒絕了我。只能用頭燈找尋他們的方向在公墓中前進。望著幾乎看不到的遠處閃燈及一輪明月，只能呆呆前進也不知方向的我，或許按下退賽按鈕是安全的路，但這不是我的信念，Never Giveup 。

感謝老天，忽然有位選手咬著蘋果出現，我的貴人陳坤。不僅收容我一起同行也告訴我如何識別方向。就這樣，看來可以21小時30分鐘準時抵達。

驚慌下的自已，左手拿著能量包，右手握著頭燈卻傻了忘了補給，在貴人安定的前行下，總算回復正常體能，體驗無風深夜戈壁的美。到達CP 6 剛好迎接晨曦及順風，心中小惡魔不斷響起利用順風快跑的念頭。回頭望著貴人陳坤在參加倫敦馬拉松後再無力快跑，如果現在自己快跑，不但可更快到達终點而且已學會識別方向，不怕迷路，或許有機會得名次上台領獎為台大爭光。然而，別人對妳有義，妳怎可無情對待的心情，打敗了心中小惡魔。

在經過美麗的峽谷，到達CP 7 時，忽然狂逆風沙塵暴再起，首次嚐到沙石打到身上的痛，以及眼睛進沙的無奈，或許是老天想鍛鍊我的心志，及聽到心中小惡魔的獨行請求，在貴人勸退下仍不放棄前行。走5步退1步，在可見度不到10公尺的惡劣環境中，到達了CP8。距離終點27公里有5小時多的時間，只要多吃數包能量膠再加上走走跑跑，肯定可以完賽。

最後，感謝前半段熟悉路線的大陸學長的帶領，以及廈大女學姐的提議，超級感謝後半段貴人陳坤，及賽前陪跑台大夥伴的不離不棄，沒有您，我肯定無法完成，也無法大聲說：我堅持完成了！我是女生45 歲以上組第二名，也是參賽年齡最老的女生。（Melody/台大戈17A+ ）