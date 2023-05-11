中國《解放軍報》5月8日報刊指稱，「美日韓的舉動，值得高度警惕」，意指近期美日韓三方因北韓頻密試射中短程彈道飛彈與潛射彈道飛彈等武器，使得朝鮮半島局勢緊張不斷提升。美日韓密集舉行聯合軍事訓練，以威懾北韓。對此中方認為，美日韓軍事同盟勢必加速區域國家陣營對抗化，嚴重衝擊地區安全。

日本防衛省統合幕僚監部於5月8日至9日公布，中國海軍電子偵測船/796於5月5日由日本海經津輕海峽進入西太平洋，8日經日本伊豆諸島的須美壽島西南海域續向西南航行。一批作戰艦2艘/119、121與綜合補給艦/889於5日由日本海經宗谷海峽往西太平洋；另一批作戰艦2艘/102、542，於6日尾隨前述119作戰艦往西太平洋。上述情況特殊，引發日本高度關注。

首先，上述日方意有所指中國海軍兵分三路，均為北部戰區海軍所屬艦船由日本海分別經過津輕海峽、宗谷海峽先後進入西太平洋活動。

前者，依序為駐山東青島作戰支援艦第1支隊偵測船大隊815A型電子偵察艦開陽星號/796於4月29日由黃海經對馬海峽往日本海活動；駐山東青島驅逐艦第1支隊055型驅逐艦拉薩號/102、駐遼寧大連的驅逐艦第10支隊052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119、054A型護衛艦棗莊號/542，以及作戰支援艦第1支隊903A型綜合補給艦太湖號/889等，於4月30日由黃海經對馬海峽往日本海活動，作戰艦群採第1、第10支隊混合編隊。

其次，回顧去年6月份中國北部戰區海軍萬噸級055型驅逐艦拉薩號/102與052D型驅逐艦成都號/120曾與俄羅斯太平洋艦隊艦船7艘等由日本海經宗谷海峽進入西太平洋南下、與中國海軍電子偵察艦天狼星號/794與903A型綜合補給艦東平湖號/902由日本海經津輕海峽進入西太平洋會合續沿日本、繞回東海執行海上聯巡。

然此次中國北部戰區海軍遠海編隊活動於今年5月初在日本海分航、分路不同處，僅電子偵察艦、單艦橫切日本津輕海峽進入西太平洋往西南航行，將對5月5日由南海駛往宮古海峽之美軍「尼米茲號」航母打擊群與日本東京以南沿西南諸島之軍事設施等進行電子信號偵蒐；綜合補給艦則隨著作戰艦（群）4艘/119、121、102、542，並居於前、後作戰群間，可見遠海作戰編隊形成以「綜合補給艦」為中心之遠、中程防空反艦反潛防禦編組。

再者，中共北部戰區海軍驅逐艦第1支隊 055型驅逐艦/101、052D型驅逐艦/119，與903A型綜合補給艦/903等編隊，曾在2021年8月下旬由黃海經對馬海峽往日本海、過宗谷海峽，進入西太平洋執行遠海訓練活動。當時9月上旬美軍官方網站稱中國遠海編隊「近日駛入阿拉斯加州阿留申群島的美國專屬經濟區，美方派出巡邏艦監視」。雖目前仍未發現中方有與俄羅斯太平洋艦隊聯訊聯航之訊息，但由於去年9月下旬中俄遠海編隊中隨行具有執行遠洋海上綜合補給能力船艦、在美國阿拉斯加州阿留申群島附近海域遭美艦發現等上述情況，不排除中國北部戰區海軍作戰艦隊，後續可能將前往阿留申群島附近海域、亦或白令海執行遠海訓練任務。

有關中國北部戰區作戰艦船5艘後續動態，將在東北亞局勢緊張之際，再次觸動美日敏感神經。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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