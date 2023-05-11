台灣媒體產業原本欣欣向榮，而且各類立場的電視傳媒大抵平衡發展，閱聽大眾各取所需，民主政治得以在媒體的強力支撐下平穩運作。然而，民進黨全面執政之後，為了壓制異議媒體，不惜施以棍棒；對於附從媒體，則胡蘿蔔大給特給。由於這樣的偏頗用心運作，台灣的傳媒生態嚴重失衡，親綠媒體飛黃騰達，非綠媒體備受打壓，生存困難，甚至慘遭關台命運。中天新聞台就是一個遭受政治迫害的顯例。

所幸司法還有正義，台北高等行政法院10日判決，將國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天換照的處分撤銷，判中天勝訴。我們鄭重呼籲NCC虛心接受與檢討，不要再上訴，讓中天新聞台恢復原有的52台頻位，與此同時，嚴重扭曲媒體產業的NCC也必須重組，如此才能讓民主台灣的言論自由重現光芒！

NCC這個原本應該獨立行使職權的機關，被民進黨政府操控，從人事到決策，無一不受制於執政黨，竟淪為民進黨的附隨機關。NCC對於電視和網路媒體的管治，唯以執政黨的意志是從。NCC的委員以及外聘諮詢委員清一色偏綠，經常運用套好招的程序執行特定任務，打壓非綠媒體無所不用其極。中天新聞台由於堅持其獨立於執政當局的立場，在新聞和言論上自成一格，所以被執政當局與NCC視為眼中釘，欲除之而後快。果然在NCC的處心積慮布局下，步步迫害，最終以刻意羅織的罪名將中天關台。

中天新聞台在2020年被撤銷執照，重挫了台灣引以為傲的言論自由，也嚴重扭曲台灣媒體產業的平衡性，造成綠媒彌天蓋地，非綠媒則生存困難。如今北高行依據事證與法理，做出符合正義原則的判決。這個判決嚴謹又嚴正，揭露NCC違法亂行之不當，也彰顯了言論自由的價值。

如同所有電視台，中天新聞台的報導與評論有其偏向，但這是世界上所有國家傳媒的共同現象，比如媒體專業十分講究的美國有線電視，CNN的自由派立場與福斯電視的保守派立場截然不同，各擁閱聽眾，各有廣告主，彼此都有充分的資糧各自發展。無論自由派的民主黨還是保守派的共和黨執政，都對各立場媒體尊重，不予干涉。這正是新聞與言論自由的真諦。然而，台灣的民進黨政府欠缺包容胸襟，為圖宣傳便利而蓄意打壓非綠媒體，同時利用國家資源扶助綠媒，造成傳播效應與產業發展的極度失衡。

中天這種非綠媒體遭受幾近毀滅性的打擊，適足以反映民進黨政府對於非我族類媒體存有趕盡殺絕的意圖，恨不得全面掌控所有媒體，以便阻絕不利執政黨與政府訊息與言論傳播，好讓民進黨與政府愚化民眾，全面洗腦。中天新聞台被關，絕不是NCC所說的什麼內控不嚴或是新聞有誤的問題，而是其要對全民進行認知蒙蔽而不容有任何缺口的圖謀。這是對言論自由的蹂躪、對民主政治的戕害、對產業發展的扭曲。

執政當局蓄意從政治立場的親疏著眼，對電視傳媒進行清場與整肅，乃有中天被撤照的處置，由此也對電視新聞台產生寒蟬效應與引導作用；不但既有電視台如此，對於電視所有權轉移與新電視台的申請，全都依據政治立場的去向為依據。例如，NCC承命斷了中天經營權之後，其主委陳耀祥公然表明空出來的52頻道由公視的遞補構想，在記者會中好不遮掩地說：「是不是可以給公廣集團一個機會？」其後在鏡電視的設台申請案中，也接受英系政要的指令，極盡配合辦理的能事，最終讓鏡電視得逞。

中天被關不是單獨個案，而是民進黨政府對其所標榜的言論自由與民主理念的公然背叛。媒體的新聞與言論原被視為台灣傳媒自主獨立的珍貴價值，但中天被當局砍倒之後，台灣電視傳媒加速變色，自主經營的空間一路向下沉淪。民進黨政府踐踏言論自由、操控媒體，打造出交易性般的政媒共生體，嚴重腐蝕台灣的自由空間與民主基石。

NCC的委員與主管現在應好好看看《國家通訊傳播委員會組織法》的條文，該法開宗明義就講明，要落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，維護媒體專業自主。然而，在民進黨操控之下，NCC的所作所為卻反其道而行，毫無堅挺的脊梁骨，自甘淪為附隨當局意志的執行機構，成為當權者整肅異議媒體的打手，完全喪失一個公平客觀的獨立機關該有的公平超然，其委員與主委嚴重違背機關成立宗旨，嚴重瀆職且可恥至極。他們還能唾面自乾繼續戀棧嗎？