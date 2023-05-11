爾來「疑美論」蔚然成風，全民疑慮之深重，甚至驚動尚未完成美國「面試」考核的賴清德罕見大動作悍斥此議，表忠意味格外濃厚。

那怕是疑慮在台島蔓延不止，美國政要反而「不畏人言」持續為疑美論長風助勢，最顯著事例當推前國安顧問歐布萊恩月前曾被質疑發表「寧摧毀台灣台積電工廠 不容落入中共之手」的極端鷹派言論，儘管台灣綠營方面都急著為其「善後」，指稱言論被曲解，竟又再傳眾議員莫頓失言提及：「對中國清楚知道如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電……我只是拋出這想法，不因為這是最佳策略只是因為這是一個例子…」，再再坐實此議絕非空穴來風。

歐布萊恩的謬論已非首次，早在5G科技戰期間就曾批評中國：「大國不是靠偷竊建立的，偷竊一點都不光榮體面」，卻對美國竊聽盟國領袖選擇性失憶；又曾倡言台灣應全民學持AK-47步槍以嚇阻共軍犯台，卻對美國長期校園槍枝暴力氾濫毫無表示。

此無他，歐氏等關心台灣事務的美籍人士向來是以美國利益而非台灣利益、世界利益馬首是瞻，因此先後兩位美國政要無端談及「炸毀台積電」並非單純的失言，而是美國主流政界對如何在台海戰爭中保障美國最大利益的真心話與集體共識。外交部長吳釗燮實無必要再為美國人接二連三的「毀台積電論」硬拗為是中國在對台灣進行的認知作戰，更不應遷怒媒體過度關心此議題，徒然是喪盡國格。

回顧美國歷史，其所慣行的損人利己式「焦土」政策不在少見。在南北內戰時期，北軍名將威廉·特庫姆賽·薛曼著名的「火燒亞特蘭大」事蹟，用焚城、毀田、炸礦山、破壞鐵軌等戰爭手段將可能資敵的一切物資予以銷毀；在兩次的世界大戰中，起先採取「推卸責任」政策讓盟友與敵人損耗傷亡上千萬人命成為一片焦土後，再以正義之姿進場掃蕩，目的之一是為讓英、法兩強從此淪為次等強權；越戰時更曾為了減少美軍傷亡，使用含有劇毒的落葉劑摧毀北越農作物、樹木，只為讓敵人無處藏身，卻禍害越南人健康數個世代。

綜觀美國的焦土戰史，不分國內、外；盟友、敵人；人命、建設物質，只要能為最後勝利帶來幫助，都能成為勝利目標的犧牲品。因此摧毀台積電的構想並非美國政客在天馬行空，而是早已提上未來焦土作戰方略的議程隱而不發罷了。

所謂謠言止於智者，能夠阻止「疑美論」一再發酵的卻只有美國本身。如果美國國內政界持續採取「兩面手法」：讓執政官方權威「扮白臉」選擇性游移於一中政策邊緣，而讓包括國會議員、退休政要在內的非官方人士不斷製造友台表象，兩邊卻都無法為台灣提供實質幫助者，就休怪台灣人民看破美國的手腳擁護疑美論了。

（作者為自由撰稿者）

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