「筆電門、電郵門、論文門……」當有這麼多「門」都和總統府牽扯不清，大小姐的公信力還剩多少？

台灣高等行政法院5月10日宣判，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）關中天新聞台原處分，光是這個侵害新聞自由的案子，總統府就牽涉副秘書長筆電被駭、NCC護航鏡電視涉介入層峰電話交辦的疑雲。

另一個牽涉蔡政府、永齡、台積電、慈濟採購德國BNT疫苗的「電郵門」，直指蔡總統擋疫苗，並引發護航「高端疫苗」疑雲，事涉國人染疫致死之危，全民更是睜大眼睛看。

當然，國人記憶猶新，蔡總統「論文門」被教育部封存保密30年……能源政策錯誤，蔡總統被李遠哲指說「2024後不關她的事了」。這些更說不清楚、講不明白，不過，當去年九合一選舉，她要求全黨盲目力挺林智堅論文抄襲案，這大小姐脾氣可是深入民心啊。

大小姐，什麼時候開始成為民進黨人口耳相傳的暱稱已不可考，新聞圈當不陌生，對照上月底府副秘書長黃重諺接受媒體專訪重批光電流氓「誰要在國家重大建設上搞東搞西，那只能讓這些人坐牢坐到慘」，這種魄力雖然還沒有展現出來，不過這種態度不應只局限「國家重大建設」上，「關中天」才花幾個月，鏡電視申設兩年還拿不到執照，有什麼好委屈嗎？知道黎智英壹電視花多少錢、花多久時間，最後認賠出場乾脆賣給年代電視台，大小姐能體會黎胖的委屈嗎？

還有，黃重諺說25家軍火商連袂來台「訪商」，可是軍火商們彼此都是競爭對手、武器五花八門，供應鏈各不相同，這麼巧，同時間來台，共和黨總統參選人波頓站台暖場，立法院國防召委蔡適應主持論壇，更早幾天AIT主席羅森伯格來台參加台灣美國商會謝年飯，當時蔡總統率府院高層、內閣百名官員大陣仗捧場，台灣政壇什麼時候有過這種「國家重大建設」規格？切記，黃重諺叮囑「千萬不能搞東搞西」。

大小姐脾氣用來對民進黨人，外人無置喙餘地，但對治國就大有疑慮，不僅獨立機關NCC清譽蕩然無存，防疫指揮中心、教育部敗壞官箴，連國防、外交都搞得兵凶戰危、節節敗退，美國軍火商大舉來台做生意，大小姐的公信力還剩下多少？

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