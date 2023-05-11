台灣政客，不喜歡跟大陸統一，原因好幾個，其中一個就是台灣是犯了罪，還可以當大官的天堂。陳水扁以保外就醫的身分，到凱達格蘭大道向蔡英文陳情，目的是要保住兒子陳致中的政治前途。他要求，民進黨不可以修改法律，害他兒子不能再選舉。這整件事實在太搞笑。

他說，修改法律是要斷他陳家「香火」了。朋友問我，難不成他兒子被判死刑了？不，不是陳致中被判死刑，是說，陳致中是犯了洗錢罪，如果以後規定洗錢判刑，出獄以後，就不能再選，那，陳家的「政治香火」，就要斷了。

民進黨因為在選舉時被攻擊為黑金，主要是他的中常委黃承國，是黑道「天道盟」的老大，又傳出高層跟檢警，進出黑道招待所。在民意壓力下，想要告訴民眾，民進黨是清廉勤政愛鄉土的，所以，要修法讓很多犯罪者跟前科犯，不能坐完牢又跑出來選舉。

選上了，就可以從被員警抓的黑道，變成可以管員警的政客。是的，這就是台灣現況。黑道只要選上了，就漂白為政客，搖身一變，大權在握，爽吧。

陳水扁的兒子陳致中，因為把爸爸貪污來的錢，洗來洗去。現在因為洗錢罪，判刑一年定讞，今天下午要去服刑，剛剛連任的市議員身分，當然也被解職。

但是陳家本來寄望，一年牢很短，而且可以提早假釋，陳致中坐完牢出來，又可以繼續選舉，掌握權力。如果民進黨修法成功，那陳致中的政治路就斷了，所以陳水扁當然慌了。

陳水扁是貪污案受刑人，靠裝病，裝漏尿、手抖，騙到可以保外就醫，而且一延再延，延了幾十次。幫他詐騙的最重要醫生，就是柯文哲，保外就醫，本來是針對癌症末期之類，真的沒辦法了，送出來就醫，當然是躺在醫院裡，哪裡都去不了。

陳水扁可神勇了，可以幫人助選，可以募款，還當廣播節目主持人。現在，他身體可以好到搭高鐵跑到台北，聲音宏亮，氣勢洶洶的向蔡英文陳情。沒有哪個官員敢讓他回監牢去，這就是鬼島的荒謬現狀。

台灣本來治安很好，為什麼變成詐騙橫行、黑槍處處、毒品氾濫？因為，黑道跟犯罪者，最大的靠山，就是政治，以前黑道只是被政客使用，平常投資政客，結交權貴，日常可以包庇犯罪，出事的時候，政客可以撐開保護傘。

可是，現在，經過不斷進化，黑道發現，不如自己參政，自己來選，黑道搞槍、搞毒，做詐騙，有人有錢，各種基層選舉，有絕對優勢，選一個民代，少的幾千票當選，一般縣市議員1萬多票也就選得上，輕鬆得很。

選上議員之後，以黑道大哥的身分，選上議長，如桌上取柑。議長何許人也，議長是可以控制議會，可以跟堂堂市長平起平坐，管得到這個縣市裡一切事，市長也不敢輕易得罪議長，更何況區區警察局長？

最保守估計，台灣各級民意代表，起碼15%是做過牢，有前科的，那還有多少，是「類黑道」，混得風生水起，但沒有被判刑坐牢的？加起來，可能50%是跟黑金相關的吧。而且，國民黨、民進黨、無黨籍都有，大哥不必笑二哥。

市議會的議長，有人是四海幫堂主、大黨的中常委、有殺警案參與者，也有天道盟大老，有的縣長有殺人前科，議員是詐騙、傷害、組織犯罪前科的，比比皆是，有剛剛因為職棒詐賭案，判刑坐牢出來，立刻參選，也當選議員。

政治是最好的職業，不但名利雙收，權勢薰天，權勢之下，還有太多說不盡的好處。而且，只要選上了，幾乎等於穿上司法防彈背心，司法要處理，不但慢10拍，還得斟酌一下，敢不敢隨便動一個大官？

貪污了，不見得會被抓到，萬一被抓到了，還可以喊說是政治迫害，可以有一堆粉絲為你加油打氣，被抓到了，未必被起訴，被起訴了，判刑也是纏訟很久，也判得輕。

你看，陳致中洗錢，是在2008年以前的事，現在都2023年了，官司搞了15年才要坐牢，而且，只坐一年牢，以陳水扁家族犯罪得到的巨大利益，跟付出的微小代價來比，簡直是鼓勵貪污。這還是直接貪污，而且判了刑的，許多肥厚的灰色利益跟好處，不容易直接界定為貪污，比如土地利益、盜採砂石等，多少民意代表，政治家族，跟砂石利益、土地利益，都長期掛勾，出事了，有人頭掛名擔責任。

為什麼台灣的政客不想統一？因為大家現在吃得這麼愉快，怎麼可以放手？因為，大陸沒有讓犯罪者用選舉漂白掌權的機制，跟選票政治的活潑與自由相比，太沒勁了。老百姓在選票遊戲裡，是被有錢有勢的人，算計得準準的獵物，但卻自認為有參與權、有自由民主，這是多麼美妙的天堂！

（作者為作家）

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