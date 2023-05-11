大選選戰即將開打，靠選舉起家的民進黨，大批選舉語言即將出籠；其中根本的一條，一定是「XX的今天，就是台灣的明天」。雖然這是老掉牙的說詞，但已成了該黨的靈丹妙藥，確實蠱惑了不少人，否則也就不會有什麼817和1450。今番重來當然也有蠢人會相信。

因為上述那套說詞「一抓就靈」，只要換個名詞或改一下不同的國名，例如把先前的香港、阿富汗改成現在因戰局而糜爛的烏克蘭就可以了。惟伴隨這套說詞而來的，就是對老美俯首貼耳，唯命是從的配套措施；在絕不允許我們「疑美」的桎梏下，把台灣變成刺蝟和火藥庫，把台灣搞成全民皆兵、風聲鶴唳及草木皆兵。

如果人民提出為什麼非要把台灣搞成這樣的質疑，民進黨就會說有這樣想法的人是麻木不仁，是為虎作倀，甚至是睜眼說瞎話；接著會說難道沒看到共機共艦一天到晚繞台威脅，搞到大家人心惶惶嗎？對這些情況筆者當然都看在眼裡、堵在心裡，但卻也理智的告訴自己，這是民進黨倒因為果的結果。若不是這個黨一天到晚嚷嚷要搞「獨立」，一天到晚唯老美馬首是瞻，會引起這種危機嗎？

為了解除台灣的危機，本人提出一個主張，就是我們不搞「獨立」，我們要搞「中立」；我們要的是「瑞士的今天，就是台灣的明天」，我們要把這一訴願提交海牙國際法庭仲裁。另外，我也要呼籲理性的台灣人民，不要管什麼《反分裂國家法》我們要有自己的「看法」；因為這個法是民進黨多行不義、惹禍上身的產物。

未來一旦因民進黨的失算和失策而引發共軍武力犯台，我們就要有許多百姓提出的「正本清源」想法，那就是冤有頭、債有主，誰捅的馬蜂窩，就該由誰去處理；尤其是要揪出元凶首惡，才能免於被推入恐懼的深淵。

我們應該要重視今天，關心明天，更放眼後天，許一個光明和安全的未來。我們絕不隨著民進黨的魔笛起舞，如果沒有這種覺悟和決心，那麼我們終將被「今天的迷惑」，替「明天陪葬」，也看不到「後天的太陽」，並將因此而跌入火坑，招來萬劫不復的結果。

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