司法終於幫中天電視台喚回了正義，判中天勝訴，將NCC不予換照的處分撤銷，但可以上訴。這官司還有得打，如果NCC背後的｢大人｣予以暗助的話。

當初事件發生就令人起疑，NCC為什麼有那麼大的權力能讓電視台關台？民間人士或團體有任何糾紛無法解決，至少還可以上法院爭個青紅皂白，而NCC就憑自己高興驟爾將中天關了台。

蔡政府上台，類似這樣的事件簡直多了去，國民黨的黨產、婦聯會、救國團...等事件也全由什麼勞啥子「黨產會」、「促轉會」說幹就幹、說毀就毀，說停就停，缺少行政資源的國民黨及民間團體就像待宰的公雞，連掙扎一下的力氣也沒有，就乖乖地從了命。

但中天不一樣，不甘願束手就縛，勇敢站出來向NCC抗議、向政府抗議。期間多少員工失了業、為了生計被迫轉了台，然而中天並沒因此倒下，沒有了電視頻道轉向網路發展，逆向操作的結果反而創造了收視奇蹟，光是觀眾「斗內」金額也是網路平台一枝獨秀，中天收視水漲船高，相對被華視占去的52頻道優劣立現。

公理自在人心，很多事情是要勇敢站出來爭一個是非黑白的。中天的案例證明司法還是可以信任的，是受壓迫單位和團體爭取權益的最後防線。中天不屈不撓，打贏這一輪官司，其他被迫關門、打壓的機構，你們的勇氣呢？

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