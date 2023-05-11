國防部日前將「志願士兵不適服原因分析及策進作法書面報告」送交立法院，該報告顯示，僅僅是2022年志願士兵不適服現役的人數即高達4066員，其中個人申請為3756員（佔92.4％），遭汰除的僅310員（佔7.6％）。

針對上情國防部長邱國正在立法院備詢時指出，根據國防部的調查，確認志願士兵考慮退場，大部分都與「生涯規劃」有關，年輕人有自己的想法與看法，國軍不會強硬把他們改變，也不會去強制。邱國正強調，面對少子化議題，國軍必須要強化招募，若有專長符合，在軍中待過也認為還不錯的都歡迎留下，這是目前努力的方向。

吾人欣賞邱部長的據實以告，但他卻沒有將真實情況說清楚、講明白。所謂「生涯規劃」乃是一華麗的詞藻和託辭，其內藏的因素包括很多，例如在軍營之外找到了更適合的工作，不僅是待遇好，工作環境優於軍隊，也沒有風險；再者就是當前海峽兩岸處於兵凶戰危之際，一旦爆發戰爭則將小命不保，不如早點閃人以求避險。

記得筆者在就讀軍校時，就有極為少數的同學以另有「生涯規劃」為由，打報告要求退學；而「生涯規劃」就是「不想幹軍人了」的代名詞。須知志願役士兵未滿服役年限而要求離開軍隊是要賠款的，而且有些還是鉅額。有士兵寧願賠錢也要離開，可見是下定了決心；而此一決心絕對不是因為軍隊的待遇不好，因為剛入伍的二等兵待遇，就比大學畢業生的薪資要高。

相信國防部一定會為了服役中的士兵要求退場而心急如焚，尤是負責招募兵員的幹部；如果再加上過去曾多次報導過的軍校（包括軍官學校及士官學校）招生不足，和志願役招募情況不理想的窘境，以及許多基層部隊人員只達到編制員額的八成，真不知道這樣的國軍將來要如何應付可能爆發的戰爭？身為三軍統帥的蔡總統應該也是心慌慌吧？即將參選總統的賴清德也該表達一下看法！

日前有我們向美國大量訂購的武器，將無法如期交運的報導，而且要延後好幾年，因此引起呂秀蓮前副總統不滿，大喊「錢已付了，武器呢」？有人揶揄「幸好武器延後交貨，否則沒有人操作的武器，無異於一堆廢鐵」；尤其是新訂購的60架F-16V戰機，飛行員的培訓可不是一、二年就能執行戰鬥任務。

其實提高軍人待遇、改善軍隊環境或添購大批武器，現在都是緩不濟急的作法。只要蔡總統能夠要她所有在國外的家人回台灣定居，賴清德對他的2個已入籍美國的兒子及孫子「曉以大義」，召返國內工作居住，大家共赴國難，則猶如為台灣增加了百萬大軍，兵源不足的問題即微不足道了！

（作者為大學英文講師）

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