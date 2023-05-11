美國太平洋陸戰隊退役司令魯德率25家軍火商來訪，規模為2019年以來最大。隨著美台即將進入2024年大選期程，美國政界、軍方人物來訪頻率明顯升高，在台發言更是一個比一個辛辣，給人一種俄烏戰爭爆發後，西方政客紛紛至基輔「打卡」的既視感，國人不禁擔憂，兩岸在好戰派拱火下走上戰爭不歸路。

美鷹派政客煽惑戰爭

細數這段時間，除了軍火商代表團外，爭取2024年美國總統大選共和黨提名的前國家安全顧問波頓也來訪。他是美國鷹派中的鷹派，除了主張台灣加強軍事武裝外，更建議美國駐軍台灣，加強協防與訓練台灣軍隊。波頓盛讚「烏克蘭對抗強鄰是最好的模範」，卻不在意俄烏兩軍傷亡逾35萬的人間慘劇。

年初率美國智庫「國家亞洲研究局」來台訪問的美國前印太司令部司令戴維森，曾評估中國大陸「可能在2027年前攻台」；前美國國安顧問歐布萊恩的預言更駭人聽聞，他在5月6日接受日媒訪問時表示，「中國大陸可能會在2年內入侵台灣」。這些預言的結論都是「台灣應該要提高國防預算占比」、「美國要多賣武器給台灣」。

另一方面，眼看台海戰鼓聲聲催，不少政治人物積極倡議兩岸恢復對話、擴展交流，重新建立交往機制，他們擔憂放任兩岸漸行漸遠、失去互信，將招致難以想像、無法收拾的危險甚至毀滅。事實上，多數民意選擇與大陸交流而非交戰，根據陸委會公布今年的第1次民調顯示，高達8成民眾支持兩岸更多的往來；遠見雜誌的民調顯示，贊成增加兩岸交流互動的比例為58.8%，遠高於主張減少交流的比例24.2%。顯然台灣民眾選擇兩岸要更多互動往來。

然而，台灣要以什麼樣的定位及論述與大陸交往，卻莫衷一是，也成了有意競逐2024總統大位的各黨參選人，無法迴避的考題。回顧2012年總統大選，當時蔡英文和蘇貞昌都參加民進黨黨內初選，蘇貞昌提出「生存是王道，民主是基石」的競選主張，蔡英文卻嫌空洞，提出「台灣共識」，主張先以民主程序匯集各政黨的共識，再以此作為兩岸談判的基礎，以建立兩岸「健康、可長可久的關係」。前民進黨主席施明德表示，他的台灣共識是「中華民國是個主權獨立的國家」，如果連民進黨內都缺乏共識，遑論台灣共識。

賴台獨路線誆騙和平

蔡政府執政以來，台海戰爭風險日益增加，兩岸亟需建立穩定的關係，簽訂和平協議自是長治久安之策，但不可諱言，客觀條件仍不成熟。所幸大陸並未放棄和平統一方針，台灣民眾也希望和平，連賴清德都不敢攖其鋒，因而主張「和平保台」。那麼，「如何維持和平」應是2024大選最重要議題。

無論是提出「中華民國台灣」說法的蔡英文總統，或稱「沒有另外再宣布台灣獨立必要」的賴清德副總統，表面上都與台獨保持距離，但在兩岸關係的核心論述上卻面目模糊，賴清德主張和平保台、拒絕接九二共識，卻沒有提出取代九二共識的兩岸論述，如何說服大陸與台灣相向而行？又如何藉兩岸互動來維繫台海和平？

侯友宜提出中華民國是杯子，台灣是水的「杯水論」，類似前總統馬英九提出的「中華民國是國家，台灣是家園」，試圖連結中華民國與台灣。發起「民間國是會議」的前副總統呂秀蓮，提出「以『一個中華』取代『一個中國』；『兩岸統一』改為『兩岸統合』」的倡議。這兩種主張應足以降低兩岸關係的危險性，但是否就能讓兩岸關係重回正軌，亦難斷言。

民進黨主張以備戰來避戰，但大陸軍力遙遙領先台灣，備戰絕不足以避戰，還需要謀和。各界應思考如何建立一個「大陸放心、台灣安心」的機制，也就是說，讓大陸不擔心台灣追求獨立，不再發出不惜一戰的威脅訊號，讓台灣人民可以安心過日子、企業可以放心投資賺錢。以兩岸中國人的智慧與耐心，一定可以找到最合適的答案，無須假手外人。