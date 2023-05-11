日前說過台海開戰後要「炸毀台積電」的民主黨議員莫頓（Seth Moulton），今天（5/11）大動作透過中央社和Focus Taiwan回應，說他被中共選擇性擷取發言、斷章取義，試圖破壞台美夥伴關係，是認知作戰的一種。

我覺得這個說法極為諷刺，像極了民進黨過往為自己失言和錯誤政策脫罪的藉口，有如台灣政治哲學第一次出口到了美國。

其實只要有看過莫頓的原話，就知道他確實講出「我們可以炸毀台積電」的說法，甚至還說「這些是美國決策者實際上正在積極辯論的一件事情」，同台的美國前國防部官員都立即指責說「這是一個糟糕的主意」。

因此無論莫頓是刻意為之或舉例，都是危言聳聽，只看到美國利益，不尊重台灣人民，真是如果有這種朋友，誰還需要敵人？再對比昨天外交部長吳釗燮受訪時先護航莫頓，之後被追問甚至動怒的樣貌，實在諷刺。

更可笑的是，莫頓失言後發現苗頭不對，透過台灣中央社大呼自己被斷章取義，再比較郭台銘董事長前幾天批評民進黨有如要讓警總回歸，卻被多家媒體曲解成「郭台銘要恢復警總」，怎麼就不見中央社幫他闢謠？

民進黨不斷大呼台灣要決定自己的命運，卻放任美國政客明目張膽干涉台灣經濟與安全；由官媒帶頭曲解關心台灣的發言，還要牽連指控是中共認知作戰。真是可悲的執政黨。

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