民進黨政府自評「台美21世紀貿易倡議自始至終就很特殊」，認為台美關係特好，所以美國青睞台灣，因而此協議積極求快。其實自從2007年台灣在TIFA（貿易暨投資架構協定）平台向美國要求簽訂FTA（自由貿易協定）以來，美國的策略總是拿議題當前提，把台灣想談的議題拿來當做台灣能不能坐上談判桌的前提，美國單方主導議程的設定，迄今沒變，台美21世紀貿易倡議也是一樣，並不特殊。

3月時政府涉外人士放話，說當月底台美21世紀貿易倡議將有具體成果，4月時同樣的話又放一次。涉外人士急著呈現政績卻跳票。台美21世紀貿易倡議若延遲未必是壞事，台灣想要的關稅與市場准入早就被排除放不上議程，而美國索求多，幸好台灣有文官堅持專業、步步為營，不急著全面棄守，美國一開始列舉的11大領域，沒有照單全收，而是先挑爭議性小的談。

日前全產總等勞權團體共組「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」，政府協商團隊更應拿他們的聲音做為談判後盾。勞團聲明指出台美互動的不透明，認為行政院的正式公眾意見徵詢極為缺乏，說明太簡略，對此批評協商團隊應借力使力，回應民間聲音，廣泛徵詢意見，拿人民訴求做為面對美國的籌碼。

民間監督聯盟主張全面盤點我國現行勞動法規與ILO國際勞動基準落差，政府早就該做，不管有沒有台美貿易倡議，這是政府面對國際市場的基本功。國際雙邊經貿協定近年來逐漸加入社會議題，但不代表協定必定帶來勞權或環權的進步，因為談的是基本權益事項，不是為勞動者加薪加福利，遑論缺少強制性規範的現實下，對他國勞動權的關注都只是美國用在談判桌上的籌碼，用來推銷美國產品而不是保障第三世界勞工。

民間監督聯盟主張台美談判內容納入企業人權盡職管理與公正轉型，政府迄今沒回應，遑論提出具體作法。

民間監督聯盟主張遵守《條約締結法》，將台美貿易倡議談判最終簽署的文件，以條約案送立法院審議。依談判實務而言，不管是兩岸協商或國際談判，我補充三點：一、協議或協定的法律位階，看其實質內容；但如果這主張的提出是基於社運策略，我也贊同。二、這議題責任在立法院，即便協定位階等同行政命令，立院都可以把備查改為審議，立院可以是主戰場。三、事前監督比事後審查更重要。立院可以畫出談判紅線要求行政單位面對美國不可棄守。因為把重心把在事後審查，有輿論效果、政治效果，但未必有政策效果。

民間監督聯盟主張於台美貿易倡議下一輪實體談判前，對民間揭露更完整、具體之談判內容，並召開公聽會，讓公眾有效表達意見，實體談判應含利害關係人溝通會議，邀請民間團體參與。此提議一針見血，特別在國營事業這項議題，儘管台灣官方宣稱台美21世紀貿易倡議將保留國營事業存在的空間，但公用事業自由化一向是美國的主張，面對美國壓力，政府目前以拖待變，但到底底線如何？應該廣泛徵詢國營事業等產業勞工。甚至更進一步，勞工代表做為政府談判團隊顧問，共同面對美國。

前總統李登輝執政時，社運前輩台南漁權會總幹事陳秀賢受李登輝之邀參與協商事務，在國際場合與他國代表對話，陳秀賢的台語文采斐然且極具煽動性，當時無法接招的不是洋人而是只習慣中翻英的翻譯，喝洋墨水的翻譯無法理解來自庶民的語言精髓。李登輝可以，蔡英文比照應該不難。

（作者為倫敦大伯貝克法律學校博士）

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