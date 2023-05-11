從ChatGPT去年10月問世後，風行全世界，我首先想到的是1990年代末期的電影《變人》，這部電影講述原來的機器人安德魯，不斷要求製造他的公司提升他像人類的一切，成為主人的最好幫手，還幫主人賺了許多錢，主人覺得他太像人了，就趕走他，之後，他還獨自一個人居住了很多年，還和主人的孫女共譜戀曲。

ChatGPT活像安德魯的初版，只是他還沒有肉身而已。ChatGPT能夠風行，最主要是活潑好用，不懂科技的人只要註冊，能夠輸入，甚至手寫問題，就能得到答案，它擅長梳理大量資料，歸類、分析，解答你的問題，例如輸入中美貿易衝突，他可把起源、經過、現況答案給你，你可省卻查資料的時間，最好的地方是整理碎片化的資訊，給你總體觀，在這個時代資訊複雜如瞎子摸象的時代，它確實是好幫手。

但是它的答案有對也有錯，使用者必須有很強的辨識能力。例如你輸入一個名人的人名，加上簡要的關鍵字，請他寫這個人的簡介，結果常張冠李戴。最新的時勢，他也無法知道，因為作為一個AI語言模型，它無法即時流覽和獲取新聞資訊，而且它的資料庫只到2021年9月，因此目前媒體還是會有讀者。

媒體記者或編輯可以輸進今天的新聞讓它改寫，或自動生成，因此媒體可能大量裁減記者。記者今後需要的是能解釋、分享、下判斷的新聞能力，對新聞更能有透視力及洞見。

另外，國人引以為難的是中翻英，尤其要將中文文件翻成英文時，很多人用Google翻，結果太中文化，外國人不知所云。但是用ChatGPT中翻英，比Google好太多，幾乎不用改，頂多改幾個字即成，這樣對要從事全球化的公司和個人都很方便。

用ChatGPT來英翻中，還是太生硬，類似Google，我曾經問ChatGPT，它回答，因為它的語言模型裡，英文比較豐富，因此現在的英翻中譯者還能吃碗飯，但可能也不會太久。一旦它的中文庫壯大後，加上它強大的學習能力，任何行業的初階者都望塵莫及。

ChatGPT的缺點是不會問問題，它只會給答案，所以指令不清楚時，它就先給你一大堆答案，很多是錯誤的，假使根據那個答案，再給它指令，就有一連串的錯誤。所以人工核實很重要。這也是ChatGPT的危險處，只懂科技不懂資料背景的人可能誤以為真，然後就是一連串的「錯、錯、錯」，拿去給公司、個人、國家領導人就做錯誤的決策，可能是「莫、莫、莫」了。

AI如果被有心人士利用，可以操控選舉、選民，混餚是非等，例如2024年台灣和美國的大選，熟悉門道的人可以操控ChatGPT做出驚人的舉動。

有「AI教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton），最近從已工作10年的Google辭職，就是理解AI的危險性，他甚至說俄國總統普丁會拿AI機器人來贏得俄烏戰爭。辛頓為什麼辭職？是因為他想當個「吹哨者」， AI的快速發展已經超乎他的預期。他不僅擔憂AI將會消滅許多工作，並創造出一個「無法得知什麼才是真實」的世界，它會從人類學習，會知道如何編碼指令，會變得比人類聰明、操控人類。各種人、機指令混合、碰撞、交疊出來的世界，誰都無法預料。

難怪不久前全球科技業大老聯名發出一封「暫停大型人工智慧實驗的公開信」，因為人工智慧會為社會帶來前所未見的風險和災難性後果，可能出現不符合人類價值觀的壞處，包括引致大規模失業，並且可能讓地球進入「後人類時代」。

但是這些信和宣言都沒有拘束力，凡人在此際的生存之道只有終生學習，練就多項技能，養成高EQ，培養ChatGPT無法趕上的技能。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）