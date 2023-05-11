日前，台北高等行政法院針對NCC拒絕中天新聞台換照事件，在經過2年半的審理後做出判決，撤銷NCC拒絕換照的處分，並命NCC必須依據法院判決之見解重為處分。此一判決無疑是捍衛廣電自由的重要裁判，台北高等行政法院的勇氣值得讚許；未來，最高行政法院究竟會站在保障人民廣電自由之立場而維持此判決，亦或是比照中廣案、救總案等政治案件，再次成為行政機關的捍衛者，值得觀察。

首先，筆者必須強調的是，透過「執照」制度對於廣播電視進行管制，是對於廣電及新聞自由的「事前審查」，本身就具有高度的違憲爭議。在傳統的無線廣播電視媒體，法院之所以支持執照制度，是因為無線電波頻譜有限，必須透過政府進行分配，所以才例外允許政府透過執照制度予以管理。

相對於此，中天新聞台是衛星電視頻道，根本沒有傳統廣播電視頻譜有限性的問題，所以《衛星廣播電視法》要求業者每6年必須經過NCC之審核才能換照，本來就應屬違憲的事前管制手段，NCC就算不修法廢除此一違憲的執照制度，也應該採取低度形式管理，不能藉著換照的程序，對於新聞台的播報內容進行意識形態的審查，否則就是實質侵害新聞自由以及廣電自由。

再者，NCC在進行換照審查過程中，當然須遵守相關的行政法規，更必須維持獨立專業機關的中立性，不能有政黨考量或預設立場。遺憾的是，依照台北高等行政法院判決顯示，NCC居然是使用錯誤的換照評分表來進行評量，並且將第三階段其他應審酌事項混入第二階段之審查，這造成「五個審查項目之決策事實基礎錯誤而資訊不完全」，這顯然違反了最基礎的程序正義，NCC的專業性可說蕩然無存。

值得注意的是，雖然中天之前對於NCC在換照前聽證會諸多不公平之審議程序有所指謫，但依據台北高等行政法院所發布的新聞稿，並沒有針對此部分進行回應，是否代表法院並不認為聽證程序上的瑕疵會影響原處分的違法性，值得未來再針對判決進行詳細的檢視。

據NCC表示，他們將在收到判決後向最高行政法院提出上訴。回顧之前的中廣收回頻道停止執行案、救總沒收財產停止執行案、婦聯會沒收財產停止執行案等案件，均是在台北高等行政法院做出不利行政機關之裁判後，遭到最高行政法院廢棄，也因此引來「最高行政捍衛法院」的嘲諷。本案未來是否也將遭到相同的命運，值得國人持續觀察。

（作者為中華民國憲法學會副祕書長、律師）