台南一對母女行走斑馬線遭汽車撞上，釀一死一傷，交通部長王國材公開致歉，表示國家無法保護行人，他個人非常愧疚。此次意外非單一案件，而是類似模式不斷重複，目前台灣受限於事故現場圖無法對外公開，外界經常難以剖析事故發生成因，但從媒體披露的跡證進行拼湊，恐怕不是靠重罰就能遏止憾事發生。

「駕駛左轉時疏於注意正在穿越的行人」，這個問題不是只有台灣人特別嚴重，即使是嚴謹的日本人，也存在轉彎撞行人比例偏高的問題。於是乎，日本特別研究駕駛人右轉時（日本靠左行駛）的「視線」和「注意力」變化，最終將駕駛人的不注意歸類為三種類型。

第一，視線未轉到行人身上，注意力也沒放在行人身上；第二，視線有轉到行人附近，但注意力沒有放在行人身上；第三，視線有轉到行人方向，但因注意力放在左轉動作，即使看到行人，也未意識到有行人，這就類似我們找鑰匙時，經常就在眼前卻沒看見。

第一種狀況相對好解決，只要工程上將島頭延伸，斑馬線進行照明改善及位置校正，透過設計讓車輛盡可能正對行人穿越線，除可在白天避開A柱盲點，晚間行人也會落在汽車頭燈的照射範圍；教育上則要訓練駕駛左轉時靠路心再轉彎，避免抄捷徑；監理上應要求汽車擋風玻璃的透明度，確保駕駛能明視行人。以上其實都是台灣目前能做到的事。

第二種狀況的成因在於，人的視線注意力要不就深、要不就廣，當深度集中，視線範圍就會縮窄，反之則會變得廣淺，所以有時環境資訊一多，人就很難充分注意。以台灣而言，我們的街景經常很雜亂，廣告看板橫豎陳列；加上許多路型經常是奇怪的畸形路口，道路邊線難以勾勒出完整的路口輪廓，這對建立駕駛人行車時的認知是蠻困難的事，但由於這牽涉到市容的改善，要改變並不容易。

第三種狀況的解決方式不算太難，只要設法降低駕駛人左轉的注意力負擔，注意到穿越行人的機率就會提高。例如，增設可安心左轉的專用車道，讓駕駛人毋須在意對向車，或是簡化路口通行的車流等。

對日本社會來說，是在雷厲風行「交通安全基本法」，加上交通工程、安全教育、嚴格執法都盡力做了一輪後，才發現這類容易造成事故的狀況始終難以改善，終而在3年多前開始聚焦做上述更精密的研究。

以目前台灣現況來看，若能把第一、三種狀況進行改善，預料就能獲得一定程度的成效。但在此之前，應盡可能地讓駕駛了解這類轉彎事故的核心成因，藉此建立駕駛人的心防，共同減少事故發生。（作者為台灣交通安全協會副理事長）