可以預見，「大小姐」這3個字的新外號，將一舉超越小英、空心菜、辣台妹等等老稱謂，成為蔡英文總統今後如影隨形，最傳神的新人設。

所謂「大小姐」，字面上的解釋是指富裕家庭出身的女子，但在一般人的感覺和用法上，指的多是大小姐「脾氣」，亦即嬌生慣養、頤指氣使，有公主病的女性。民進黨立委莊瑞雄說他們頂多是叫總統「大老闆」，如果叫她大小姐，肯定會「被巴頭」。這話不等於笑話？誰會白目到當著蔡總統的面這麼叫，要叫當然也是背後叫。

以蔡英文的出身背景、行事風格，乃至黨政大權一把抓又不受監督的架式，她還真當得起大小姐這稱號；但大小姐脾氣用來對民進黨人那是綠營的人自甘樂受。可是以此治國，處理兩岸關係、民生大計、打壓異己與箝制言論，對國家人民所造成的影響，那就不可不憂懼了。

總統府當然否認郭台銘的爆料，但即使在雙方說法與往來細節上略有出入，兩年多前為了BNT進口過程的各種手段，以及蔡政府卡了又卡的過程，全民都深受其害，又豈會說忘就忘？

台北高等行政法院撤銷國家通訊傳播委員會將中天新聞台惡性撤照的原處分，這個遲來的正義，付出了中天為捍衛新聞自由而被犧牲的代價，這兩年多來中天的被裁罰案，NCC連9次被撤銷，讓法務部長蔡清祥都坦承「確實不多見」。

如今司法堅守了正義的最後防線，固然值得慶幸，也應向敢於對抗政治侵擾、秉持專業節操的司法人員致敬。但這何嘗不預示著，大小姐與民進黨過去志得意滿的政治掌控，已經開始罩不住了？