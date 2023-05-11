民進黨為了永續執政，可謂無所不用其極。正當賴清德覺得想靠著溫和保守牌穩穩度過大選，讓民進黨續掌政權時，過去蔡政府機關算盡所製造的業障，正一一冒出來要算總帳了。

民進黨要延續政權，必須確保四大要素，分別是執政的正當性、輿論的統一性、人才的擴張性、資源的永續性。蔡政府近7年來處心積慮經營這四大要素。

首先，民進黨為證明執政有理，選擇打出抗中保台，挑起兩岸對立，給予國際社會台灣想成為刺蝟的錯誤觀感，好讓自己在兩岸兵凶戰危時可獲得政治利益。如今騎虎難下，不只兩岸關係惡化，還讓台海成為世界最危險地域之一。

而民進黨為了遂行抗中保台，讓義務役恢復為1年，女性也要加入教召，結果是讓年輕人支持度暴跌，但如今又喊出「恢復軍審」，滑天下之大稽，當初就是民進黨為洪仲丘案上街頭廢除軍審，難道又要在民進黨手中死灰復燃？

第二要素要統一輿論，確保媒體口徑倒向對民進黨有利的一方，NCC成了劊子手關掉中天，剷除強力監督的媒體。

如今NCC不僅9次行政裁罰連敗，連當初不予中天換照的行政處分也遭法院撤銷，不僅是還中天公道，更證明這樣為政治服務的NCC毫無公信力可言，言論自由在民進黨執政成為笑話，民進黨的創黨價值已不復存在，無人再信民進黨會捍衛言論自由。

而第三要素，民進黨為了長久執政，必須確保子弟兵夠多，然而各派系培養的人參差不齊，卻位居高職，出事後屢屢重傷全黨形象。

例如，前總統府發言人丁允恭被爆在公務單位辦公室與女記者發生性行為；前疫情指揮中心指揮官王必勝養小三；前行政院發言人陳宗彥、前台南市經發局長陳凱凌遭爆接受性招待；桃園市議員楊家俍因曾觸犯《兒少條例》退出立委選舉。民進黨後起之秀所犯之錯，可謂罄竹難書。

最後，為了確保資源永續，民進黨不僅結合地方組織，還牽手生技、能源產業，政商關係複雜。去年選舉期間發生的台南88槍擊案，就與光電糾紛有關，而關鍵人物正是前民進黨中執委郭再欽。

民進黨機關算盡，但夜路走多終究碰到鬼。原先以為是累積資產，實則創造負債，從NCC不予換照處分遭法院撤銷起，2024這場選舉注定業障爆發，心懷不軌，終究會被算總帳，這場選舉還有多少未爆彈要被揭發，相信選民可以拭目以待。