電視劇《羋月傳》深深勾起今人對戰國時代的遐想，我寫下了《芈八子》（楚辭）。正如古往今來的後宮佳麗，羋八子也曾落下深宮的淚水，也似楚地山川裡的湘夫人與山鬼，飽含詩意與柔情。唯一不同的是，她走上了大殿，踏進了歷史，埋入了驪山。

這首羋八子的根本思想，就是中國文化思想的交織與包融──她生於楚地，卻也有了秦人英氣。恰如遠離故國的商鞅，在咸陽一展長才，死後為鬼，仍是大秦的王侯將相！

她的一生，她長眠的魂，透過大陸電視劇，傳入了臺灣。兩周的文化、制度影響深遠，在周天子統領下，南楚西秦，各有千秋。羋八子所反映的海納百川，猶是當今的中國文化基調，追求進步的同時，也回首傳統文學、服飾所展現的靜謐姿態。

我們能在羋八子中，重新理解個人與國家、故鄉與他鄉的關係，思索地位與性別的意義，讓自己的華夏的史冊中，留下多彩的一筆。（劉律辰／南山高中學生）

芈八子（楚辭）

玄陰兮夜光，羌偃蹇兮郢都①。東風飄兮道迷遠，漢②溶波兮逾車。咸陽③苑兮木蕭蕭，杳冥冥兮孰華予？見木樨兮蒹葭，羌忉怛兮墜露。苟弗棄信姱兮練要，商風搖兮悲遲暮。蹇裳陟兮崔嵬，吁嬋媛兮已痡。路曼曼兮時不當，溘埃風兮九衢。車鄰鄰兮駟驖④，手六轡⑤兮思其故。

昔武王之殛飛廉兮，流奄人以保西陲⑥。戍中國以屏周兮，多辟⑦戎我以疏。非子之復嬴社兮，使白顛於汧左⑧。秦仲之殞西戎兮，長子犬丘以執戈⑨。犬戎之奪豐鎬兮，賚襄公以西伯。通聘享以祠上兮，告子孫以鈕鎛⑩。繆公聞虞大夫兮，贖百里奚以五羖⑪。兼戎邦其十有二⑫兮，羌有虔⑬以黷武。衛鞅之思美人兮，甘車裂於秦土。嗟朕其逾凡婦兮，何念故乎荊楚？遍玄旌以四觀兮，感天將賜我河圖⑭。望蕪穢之大荒兮，聊獨立兮歸去！

已矣乎！於邦乎！厹矛兮龍盾⑮，將同裳兮以全。太阿兮四牡，羌遣我兮驪山⑯。格爾赳赳之眾庶⑰兮，悉恪恪以聽朕言：望烽火而擂靈鼉⑱兮，告朕魂以歸戰！

① 郢都：今湖北荊州。楚武王、文王時，自丹陽遷都於郢。

② 漢：此指漢水。

③ 咸陽：今陝西咸陽。秦孝公十二年，自櫟陽遷都咸陽。

④ 駟驖：毛色似鐵的四馬。《詩．秦風．駟驖》：「駟驖孔阜，六轡在手。」

⑤ 六轡：駕車時手握的六條韁繩。《詩．秦風．駟驖》：「駟驖孔阜，六轡在手。」

⑥ 武王之殛飛廉兮，流奄人以保西陲：飛廉為秦人先祖，與其子惡來、季勝皆曾事紂王，後武王（或成王）殺三人，流商奄之民於西土。《清華簡》：「成王伐商奄，殺飛廉，西遷商奄之民於邾，以御奴虘之戎，是秦之先。」

⑦ 多辟：諸侯。《詩．商頌．殷武》：「天命多辟，設都于禹之績。」

⑧ 非子復嬴社：非子善養馬，被周孝王封於汧、渭之間。

⑨ 秦仲之殞西戎兮，長子犬丘以執戈：周宣王命秦仲討伐西戎，不幸戰死，其長子繼位，為秦莊公。宣王封其於西犬丘，為「西垂大夫」。

⑩ 犬戎之奪豐鎬兮，賚襄公以西伯。通聘享以祠上兮，告子孫以鈕鎛：周幽王時申侯引犬戎入中原，鎬京淪陷，西周滅亡。秦仲擊退犬戎、護駕平王東遷有功，被封為西伯；鈕鎛：指秦公鎛。秦武公造以祭祀先祖，銘文著重秦襄公護駕天子受封一事。

⑪繆公聞虞大夫兮，贖百里奚以五羖：秦穆公以五羖贖得原虞國大夫百里奚。

⑫兼戎邦其十有二：穆公聽從百里奚建議，放棄東進，兼併西戎十二國而稱霸。

⑬有虔：虔誠肅穆。《詩．商頌．長發》：「武王載旆，有虔秉鉞。如火烈烈，則莫我敢曷。」

⑭河圖：相傳伏羲氏時，有龍馬自黃河而出，背負龍圖，為祥兆。《易．繫辭上》：「河出圖，洛出書，聖人則之。」

⑮厹矛、龍盾：一種三稜矛，與畫有龍的盾牌。《詩．秦風．小戎》：「俴駟孔群，厹矛鋈錞。龍盾之合，鋈以觼軜。」

⑯驪山：陝西省西安市，春秋時驪戎之地，宣太后葬於此。

⑰格爾：格，來；爾，語助詞；眾庶：眾人，各位。《書．商書．湯誓》：「格爾眾庶，悉聽朕言。」

⑱靈鼉：鼉皮可鞔鼓，故以靈鼉借代鼓。李斯〈諫逐客書〉：「今陛下致崑山之玉，有隨和之寶，垂明月之珠，服太阿之劍，乘纖離之馬，建翠鳳之旗，樹靈鼉之鼓。」鼉，今稱揚子鱷。