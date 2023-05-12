胡璉將軍，國人對他的印象是率軍擊退來襲共軍，締造「古寧頭大捷」與「八二三炮戰」的勝利，讓中華民國得以在台澎金馬生存發展。其實八年抗戰的「石牌保衛戰」才是胡璉將軍成名代表作，這場驚天逆轉的戰役，讓中華民國政府從當時住進「加護病房」給搶救回來，蔣中正更在自己的日記寫下「石牌保衛戰」和「西安事變」並列為上帝保佑中華之靈驗。

自珍珠港事件後，日本兵力一分為二，陷入中國戰場和太平洋戰場兩線作戰的窘境，在美軍猛烈進攻下，日本在太平洋地區的守軍疲態盡顯，為了扭轉被動的局面，日本皇軍向中國派遣軍下達了《1943年度帝國陸軍對華作戰指導計畫》，打算在最短時間內逼迫國民政府投降，然後火速從中國戰場抽身出來，集中兵力對付美國，2月中旬，日軍第十一軍司令官橫山勇中將根據此計畫，在空軍的掩護下，先後抽調約10萬兵力發動了「湖北殲滅戰」、「占領江南前哨進攻站」，並在春夏之交發動「鄂西會戰」，企圖消滅中國第六戰區的國軍主力，進而沿著長江三峽直攻陪都重慶。

重慶是抗戰時期的國家中樞，日軍沿長江長驅直入，首先必要打開重慶的大門，就是湖北的石牌要塞，石牌位於長江三峽西陵峽右岸，這裡有長江第一門戶之稱，自古以來即是軍事據守長江的天塹，石牌的附近就是長江第一灣，兩邊矗立的石壁就成為天險，自從日軍攻占宜昌縣後，宜昌距離石牌僅30公里，國軍只要長江咽喉石牌鎮守不住，陪都重慶的門戶就會洞開，日軍就能摧破抗戰根據地，結束對華戰爭。

石牌抗戰軍事遺址（圖文：莊秉漢）

石牌軍事遺址之上現修建「抗戰紀念館」。（圖文：莊秉漢）

蔣中正委員長對石牌要塞的安危極為關注，萬一石牌失守，國民政府有被迫再次遷都四川成都或是雲南昆明的最壞打算，因此，蔣中正連續發好幾次電報給第六戰區司令長官陳誠，急調人在昆明兼任中華民國遠征軍司令長官的陳誠飛回湖北施恩，組織鄂西會戰。蔣中正想起1942年7月的歐洲戰場，德國納粹先後動用150多萬兵力，企圖攻占蘇俄史達林格勒，切斷伏爾加河並控制高加索地區，然後再北攻下首都莫斯科。幸好，史達林格勒軍民浴血奮戰了200多個日夜，將德軍全部殲滅，最後迫使德國納粹開始走向崩潰，成功扭轉戰局。而石牌保衛戰如同史達林格勒保衛戰的翻版，蔣中正告訴陳誠：「石牌要塞須獨力固守10天，希望成為我國之史達林格勒，」務必打退日軍，成為國軍抗戰反敗為勝的轉捩點。

1943年5月17日，陳誠返抵施恩後，將前進指揮所遷設到石牌三斗坪，他把第六戰區下轄4個集團軍加上1個江防軍部署在鄂西（湖北的西部）長江兩岸一帶，以41個師，總兵力約20萬人嚴陣以待，此外，中華民國空軍四個大隊和美國第十四航空隊共計165架飛機加入戰鬥行列，為了固守「入川第一大關」石牌要塞，陳誠決定將重擔交付給自己最信任的部隊-國民革命軍第18軍（軍長方天）第11師師長胡璉將軍負責。陳誠的戰略是：只要胡璉堅守石牌要塞，抵死不退，磁鐵般吸引日軍主力，再由國軍增援軍隊裡應外合，必可合圍痛殲敵軍。

胡璉（1907至1977年），字伯玉，陝西華縣人，黃埔軍校第四期畢業，胡璉善於山地作戰，戰役開打前，他認為日軍擁有大砲、飛機、武器精良，與日軍作戰不能硬碰硬，胡璉觀察到石牌要塞一帶崗巒起伏，地勢險峻，富藏許多天然的洞穴地形，他要求工兵修建無數小型工事，進行深挖使洞穴相通，成為能藏能打、相互依托的隱蔽作戰網，以防止日軍正面炮擊轟炸，胡璉再利用山巒疊嶂的特點，在每一個險要地形鑿山構工，修建伏擊圈和阻擊線，希望以最大程度狙擊日軍的推進，師長胡璉還將石牌陣地上原有的道路、隘路、谷口等改變為絕壁、陷阱，使其與日軍握有的地形圖上不似吻合，企圖以智取來迷惑困擾來犯之敵。

5月21日起，日軍以第3師團的2個聯隊和山砲部隊在宜昌西岸向國軍第18軍陣地猛攻，相繼推進石牌外圍防線，不過軍長方天的國軍第18軍也不是好惹的，與敵軍浴血奮戰到26日，拚到爆發激烈手榴彈戰鬥，導致日軍一位大隊長陣亡，另一位大隊長重傷，日軍攻勢受挫，日本司令官橫山勇緊急增援第39師團才得以突破石牌外圍防線，準備進攻最核心的石牌陣地，情況非常危險。戰區司令長官陳誠打電話關切戰局，詢問胡璉師長：「守住要塞有無把握？」他回答：「成功雖無把握，成仁確有決心！」就這樣，胡璉師長抱定視死如歸的壯志豪情，「不成功，便成仁」。27日清晨，他起個大早，寫給父親、兄長、妻子及好友朱上珍、石讓齋各一封訣別書，已經做好「為國捐軀」的準備。當天中午，胡璉率第11師全體將士登上龍鳳山舉行祭天儀式，他宣讀「祭天誓言」，以「生為軍人，死為軍魂」明志，訓勉全師官兵要有報國犧牲的信念，他焚香祈求上蒼保佑中華，一切完畢後奔赴前線。

5月28日拂曉，石牌保衛戰拉開序幕，日軍以第3、第13、第39師團約6萬人傾巢而出，在長江北岸飛機、大砲的掩護下，日軍第3師團乘坐上百艘渡江船艇，直撲石牌附近的八斗方、南林坡陣地進攻，駐守此地的第11師31團3營第7、8、9連依託工事頑強抵抗，日軍先頭部隊約2000人仰攻而上，卻發現山隘狹窄崎嶇，攻擊火砲遭隱蔽屏障工事威力大減，日軍決定端起刺刀衝鋒，3營營長馮威同也不甘示弱率領弟兄衝出壕溝，與日軍短兵相接，國軍英勇反擊，日軍遭到暫時壓制，但是傍晚黃昏，日軍增援部隊如排山倒海而來，連續向3營陣地發動5次衝鋒，南林坡的左、右兩翼3營第8、9連始終堅守陣地抵死不退，無奈，日軍砲火猛烈，第8、9連，上至連長、下到基層官兵悉數以身殉國。由於日軍遲遲無法攻破陣地，次日清晨，日軍再度調派飛機和重砲，對南林坡僅剩殘餘第7連陣地瘋狂轟炸，陣地的掩體被摧毀，山頭也被削平，日軍本以為第7連守軍全已炸死，孰料7連倖存傷兵竟從掩蔽石堆中一躍而出，拿起刺刀與敵近身搏鬥，不過守軍抵擋不住日軍的一波波增援部隊，該連陣亡人數超過3/4，奉命撤退時僅存42人傷兵。

日軍占領八斗方、南林坡後，日寇第39師團又以飛機、大砲為步兵作掩護，向曹家畈周邊和石牌要塞發起進攻，並且分兵兩路大舉進犯牛場坡、朱家坪，這裡是國軍第11師的核心陣地，胡璉師長雖然面對巨大壓力，但憑藉山林地形屏障，守軍沉著應戰，日軍發起數次衝鋒，卻推進緩慢，日軍開始使出殺手鐧施放毒氣，第11師被迫撤離牛場坡。與此同時，日軍飛機投下數百枚炸彈轟炸天台觀制高點，國軍將士全部陣亡，天台觀失守後，日軍發起總攻擊，向石牌主陣地突進，石牌要塞周邊到處都是國軍將士堆疊的屍體，29日夜晚，陳誠和胡璉通上電話，他告訴胡璉無論如何一定要死守到最後一刻，胡璉回答說：「我誓與石牌要塞共存亡，以保我18軍榮譽。」

5月30日清晨，胡璉師長明白最後決戰的關頭到了，他在龍鳳山升起中華民國國旗，並昭告倖存的全師官兵：「國旗乃中華民國國格，吾總理及先烈，為此美麗莊嚴之象徵，奮鬥犧牲而始得實現，今吾人自當努力維護之。敬告諸君，果苦戰不堪時，應即回顧我青天白日滿地紅之國旗，諸君將獲得無限希望、信心與莫大安慰。」胡璉命全師死守石牌，告訴他的袍澤弟兄要置死生於度外，國旗在天空飄盪，18軍即在，國旗自旗桿墜下，18軍既亡。

當天，日軍湧現通過山谷窄溪不斷冒死仰攻，由於石牌崇山峻嶺的地形，國軍第11師官兵憑險死守，經過兩天一夜的戰鬥，日軍遲遲無法攻下石牌，甚至被國軍擠出了山谷，日軍屍滿山谷，士氣完全喪失，5月31日入夜後，砲火慢慢平息，日軍只能放棄石牌，向長江北岸全線撤退。陳誠吹起反攻的號角，下令第六戰區國軍部隊開始全面追擊，日軍在撤退的過程中，遭到國軍74軍的重創，痛殲7000餘人，曾參與南京大屠殺惡名昭彰的日軍第13師團，更是被打得幾乎潰散。6月14日，國軍已經收復戰役開始時被日軍攻占的大部分城市，於是重慶發布石牌保衛戰勝利的消息，鄂西會戰遂以大捷結束。

胡璉將軍領導「石牌保衛戰」的勝利，挫敗日軍從長江三峽咽喉西進的美夢，粉碎日寇攻陷重慶的妄圖，胡璉在石牌保衛戰中表現出色，被蔣中正讚譽為「陝人是龍，不是蟲」。胡璉將軍獲頒象徵軍人最高榮譽的「青天白日勳章」，該枚勳章仍存於金門莒光樓。今年適逢我對日抗戰之「鄂西會戰石牌保衛戰勝利80周年」，謹以此文向抗戰國軍第18軍偉大的軍人先烈致敬。

金門莒光樓展示胡璉將軍取得「石牌保衛戰勝利」所獲頒的青天白日勳章（圖片來源：維基百科）

（作者為臉書「我的抗戰」版主）