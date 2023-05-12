大陸統計局甫公布4月物價數據，消費者物價指數（CPI）年增0.1％為26個月新低，生產者物價指數（PPI）年減3.6％，為連續七個月負成長，且是2020年6月以來最大降幅。大陸消費和生產兩端價格持續疲弱，不僅反映經濟復甦力道不足，也引發大陸陷入通貨緊縮之憂。

疫情以來全球供應鏈供需兩端嚴重失衡，加上俄烏戰爭導致糧食和能源等等大宗商品價格飆漲，導致全球通膨率大升，但大陸卻呈現出一條與眾不同的物價走勢，不僅CPI未出現歐美動輒7％甚至10％以上的年增率，自2020年5月以來一直維持在理想的3％年增率以下，核心CPI更是一直維持在年增2％以下，讓許多國家羨慕不已。

大陸政府多年來將通膨控制目標訂在3％以內，即使因豬肉價格飆漲導致通膨率節節上升的2019年，當年CPI年增率也僅2.9％。如今，讓大陸政府擔心的，不是擠掉通膨泡沫，而是要如何化解當前瀕臨通縮的壓力。

理論上，大陸經濟已融入全球供應鏈體系之中，當疫情爆發、全球物價開始上揚時，難以獨善其身，但2020年至2022年大陸的CPI年增率分別為2.5％、0.9％、2％，而全球CPI在這三年則不斷飆高，根據國際貨幣基金（IMF）數據，分別達3.2％、4.7％、8.8％，可看出大陸在物價走勢上獨樹一格。

邁入2023年，大陸防疫全面解封，隨著經濟逐步復甦，外界原預期大陸通膨率會隨著消費的反彈而上升，但實際上，前四月的CPI增幅逐步遞減，分別為年增2.1％、1.0％、0.7％、0.1％。由於大陸經濟復甦力道未如市場預期強勁，加上去年第二至四季CPI基期較高（在年增2.1％～2.8％區間），專家預期年內CPI年增率可能出現負數，此外，經濟先行指標PPI已連續七個月為負，且仍在探底階段，更加深外界對大陸出現通縮的疑慮。

對此，人行貨幣政策司司長鄒瀾日前指出，除了去年高基期因素之外，癥結在於短期內供需兩端的失衡。供應端方面，在一系列穩經濟政策推動下，生產能力加快，供給能力較強；但在需求端，因為疫情傷痕效應尚未消退，消費意願回升需要時間，因此需求恢復較慢。鄒瀾認為，從中長期看，大陸經濟總供需基本平衡，預估今年CPI年增率將呈現U型走勢。

從近期大陸官方披露的經濟數據，可以佐證人行的上述說詞相對具有說服力，也足以釐清外界對通縮的臆測。與CPI較直接相關的數據，包括消費品零售額、豬肉等食品價格，以及製造業採購經理人指數（PMI）等。

從消費端看，大陸消費品零售總額增速在去年11月落底後便一路走升，今年1、2月併入計算年增率終於轉正為年增3.5％，3月更反彈至年增10.6％。不過，在拉動消費的兩個關鍵「火車頭」產業：車市和房市，表現依舊低迷，例如建築和裝修在3月年減4.7％，至於汽車銷售雖年增11.5％，但主因是去年同期基數較低（年減7.5％），加上車企正在打戰格戰，影響整個產業鏈的價格走勢。

不過，隨著大陸利多政策支持下，房市和車市緩步復甦可期，房、車兩市對CPI的干擾因素將可化解。

另外，在大陸CPI計算權重相對較高的食品價格，一直是導致CPI震盪的主要因素，尤其在2019年～2020年初推升CPI年增率衝破5％的豬肉價格，自2021年以來持續回落，成為拉低CPI增速的重要原因，但豬肉價格在今年4月已跌到週期低點附近，再降空間有限，預期隨後價格的反彈，可為CPI反彈增添柴火。

生產端方面，在大陸解封之後快速復工復產，製造業PMI也在2月大幅上升至52.6，創下近11年新高，3月仍在相對高峰的51.9，4月雖略降至49.2，但部分反映出生產端目前對市場的供給充足，更勝於相對波動的消費端需求，也是CPI難以擺脫低迷的原因，隨著大陸經濟復甦逐漸步上疫情前的軌道，重新取得供需兩端的平衡，預期大陸通膨率將可恢復到正常的水平。