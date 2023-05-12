背景是CNN晚間黄金時段收視率很低，全美觀眾不到50萬人；不到福斯新聞的1/4。

CNN最高當局自從在最近安排好人事變動之後，想要回歸溫和派，脫離左派形象，結果在5月10日晚上主辦了第一場共和黨總統選戰鎮民大會，邀請川普做客，當晚收視一下子躍升到3百萬人。CNN和川普雙雙告捷。

可是鎮民大會的性質，是主持人居間，促成候選人和選民對話；CNN卻把大會當作是辯論賽，主持人不斷地自行提出負面問題、大量無禮打岔、情緒化質疑、不計一切地為拜登辯護、全面否定川普的陳述和觀點。

主持人的姿態居高臨下，自以為世界獨一無二的事實真相最高仲裁者。問題是，CNN如果千真萬確是一個客觀中立的新聞機構，秉持原則做真相報導，為什麼一直以來收視率會如此之低，没有人要看？

鎮民大會進行到最後顯然CNN製作方發現現場觀眾不斷為川普喝采，而慌了手腳，於是向主持人施加壓力，要31歲的新秀她變本加厲，連珠炮提問卻不給川普回答問題的時間。此時觀眾席的情緒，很明顯已經靠向主持人的對立面，幾乎要喝倒彩。

主持活動，卻因為無法掩飾的左派立場和失禮脫序演出，而身陷敵陣，處境尷尬。

結束後，CNN自己的各個評論家更是自我否定整場活動，形同自焚！

CNN的進步派傳統觀眾和友台各節目與報紙第二天早上基本上無法接受川普重新回到主流媒體平台，於是也對CNN和川普大肆攻擊。

這真是一場角色錯亂而極其奇特的新聞活動。它既成功又失败，「失敗是成功之母，成功是失敗之子」，同一時間，既是「媽媽」，又是「兒子」，CNN點點滴滴滋味在心頭，相信會成為一個教科書案例，代代相傳。

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