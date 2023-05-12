繼NCC對中天新聞裁罰連續9次被法院撤銷，台北高等行政法10日再撤銷其不予中天換照之行政處分，這是NCC主委陳耀祥完全是政治操作，聽從總統府的旨意必然尷尬的結果。

以NCC處分所謂25件違規案，2次警告外，23次罰款，合計新台幣1153萬元，為歷屆罰款金額最高電視台，中天電視遭受這無數波政治的打壓，只是在選舉當中沒有力挺蔡英文，蔡英文選後秋後算帳而已。

再回頭看蔡英文對民間捐助BNT疫苗，為了要給高端保駕護航，總統府攔阻的過程，也是讓世人看了拍案驚奇。而這其中，最讓人民浩嘆，是當時總統府秘書長李大維，奉命傳達懿旨，運用帝王時代封建用語：「大小姐說你不要買了」。

今天中天遭受陳耀祥的迫害，後面是不是大小姐又說了什麼？司馬昭之心恐路人皆知。

民進黨是以100%言論自由的主張，從國民黨的手中奪到執政權，現在執政了，開始限制言論自由。在民進黨的心中，執政權是王道，至於人民的生活、健康、安全、福利，全是等而次之，當面對執政權受到威脅，個人利益因而受到影響時，就忘記當初他們建黨所爭取的100%的言論自由初心。

新冠病毒肆虐，國人因病而亡者，愈來愈多，形勢險峻，病毒在台到處流竄，風聲鶴唳，每天死亡者人數是直線上升，但是總統府為了意識形態，以大陸代理為由，不同意進口BNT，以獨厚高端疫苗，無視民命設下攔阻索，冷血莫過於此。

對中天電視不發照，與不准進口BNT疫苗，造成了近800多條人命犧牲，其對社會的傷害一樣嚴重相當，中天電視應予復台外，連帶提出79億的賠償，並不為過。

國父革命成功已經112年，「大小姐」這種封建產物，竟然在台灣政壇上複製出現？不過，李大維不用「蔡英文總統」，而用「大小姐」，這倒是非常貼切蔡英文的脾氣，對蔡英文跋扈而言，入木三分，應該是民進黨內部對小英的暱稱。

時代的飛輪不斷地向前奔馳，許多封建產物，不合時宜，「大小姐」這種稱謂，已遠遠地被拋在歷史的灰燼中。在我們感謝先烈們拋頭顱灑熱血，好不容易換來民主，但是顯然的，在政客眼中，只有個人利益，沒有人民利益，只有黨的利益，沒有國家利益。

政客們的貪婪，可以逆時代潮流，將封建時代產物，在民主的台灣復辟，先烈革命，對他們而言，是換來了民主的身體，沒有換來他們民主的腦袋。對台北高等行政法院的判決，陳耀祥目前仍決定上訴，實在無此必要，再打壓中天電視，只是讓自己更灰頭土臉。

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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