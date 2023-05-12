不在於個人好惡，旨為程序正義，以保全國民黨提名的正當性。

國民黨主席朱立倫11日表示，下週會推出最強候選人，也就是外界所猜測的5月17日中常會宣布總統提名人選。無論是侯友宜或郭台銘，國民黨都有違反《政黨法》及《人民團體法》之虞，特別是後者，情況更為嚴重。

這次國民黨對外宣稱，徵詢「縣市首長」、「立法委員」及「中常委」，僅一位立法委員持保留意見外，全數支持以「徵召」方式決定總統提名人選。至於徵召的相關作業辦法，儘管秘書長黃健庭在3月24日與黨內唯一表態參選的張亞中會面時，強調一定會有具體的作業流程、評鑑項目、計算標準等等項目，並公諸於世，取信大眾。但很遺憾的是，下週就要公布人選，但徵召的辦法迄今仍付之闕如。

朱立倫6日受訪時說，徵召會尊重並參考所有科學數據、民眾意見，以及立委、縣市長等各界重要意見領袖的意見。斗膽的問一句，難道這就是黃健庭秘書長所謂的「徵召作業辦法」嗎？

根據《政黨法》第五條的規定，「政黨的組織及運作，應符合民主原則」。敢問，一個沒有徵召作業辦法及規定的決議，符合「民主原則」嗎？剝奪黨員參與的作法，符合「民主原則」嗎？由黨主席乾綱獨斷，再裝飾一些聊備一格的意見徵詢，符合「民主原則」嗎？

既便中國國民黨員參加公職人員選舉提名辦法第四條第一項提到「必要時得辦理徵召提名」。但相較同條文的第四項規定，為使選情單純化，得與「友黨」建立協商機制，共同「推薦」一人參選。這就是「徵召」以黨內為主；而「推薦」則是與友黨共推，兩者之不同。包括黃健庭秘書長在內的人士，以「張善政」為例，指「徵召」包括非黨員，這完全是「胡說八道」。

國民黨在2022年5月18日中常會上，宣布徵召張善政時，他旋即從口袋掏出黨證，證實自己已經入黨。

其實，張善政當年「被徵召」，有違黨內相關提名辦法第六條規定，需入黨滿4個月，依規定繳納黨費，具黨權者。以張善政在被徵召的前一刻，才加入國民黨，不符「4個月」的規定，乃屬便宜之計。

依《人民團體組織法》第五十八條規定，「人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善。」

因此，如果，國民黨違反黨內提名辦法，又未依《人民團體法》與《政黨法》之規定辦理總統提名作業，一旦經人告發，極有可能提名無效，這對2024大選，不啻為一項重大衝擊。最後關鍵時刻，朱立倫主席應完備各項提名作業程序，以國祚千秋計。

（作者為資深媒體人）

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