5月10日韓國總統尹錫悅上任屆滿一周年，2日，他告訴駐總統辦公室記者，不會拿一堆資料炫耀自己政績的方式舉行記者會，改以分批小組聚會，由尹錫悅親自煮一鍋泡菜湯，另加啤酒，彼此坦誠交換意見。

說實話，尹錫悅初期每天上班時的Door Stepping因受到MBC電視台記者的背後「怒吼」事件影響中斷近半年，不僅尹錫悅覺得對人民隨時溝通承諾未實現，並且各媒體也認為如此下去不妥，希望尹錫悅重新恢復。

一年來，尹錫悅執政如雙腳不全，安全行走受到阻礙。南韓媒體有兩派分明，其主要原因是，掌管全韓新聞的韓國放送通訊委員會委員長韓相赫由前總統文在寅任命。任期至7月，屢屢包庇KBS、MBC電視台等報導不實，甚至偽造新聞。對尹錫悅採取「敵對言論」。讓尹錫悅忍無可忍。

尤其。韓國放送通訊委員會附屬審查委員會委員長、全南大學新聞系教授和該委員會公務員局長、科長計3人因審查朝鮮電視台核發證照時，涉嫌操作評分遭到起訴醜聞，韓相赫還有臉安坐位子，非要幹滿所剩任期。尹錫悅只好拿出公務員服務法等相關法令，下周即予免職，律師出身的韓相赫不得不「灰頭土臉」滾蛋了。

台灣的NCC主委陳耀祥，大家都知道是蔡英文的「紅人」，一次再一次地違背自己良心，不僅關閉蔡英文不喜歡的中天電視台，公開捧著52頻道交給華視，近日審查鏡電視台各界議論又滿天飛。10日北高行判決NCC違法對中天撤照，陳耀祥還有臉待在位子上。

NCC問題出自陳耀祥一人，韓國放送通訊委員會的問題則來自韓相赫，兩人可謂「同病相憐」。韓國去年有幸，5年就達成政黨輪替，韓國人民看到國家全面脫胎換骨，新希望擺在眼前。此際，蔡英文不撤換陳耀祥。看來，只有由台灣選民來換人換黨一途了。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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