5月有母親節，也是家庭暴力防治法制定滿25年，值此歷史時刻，向一位30年前因家庭暴力受害進而催生家庭暴力防治法的母親致敬！也向每位在性別平權路上奮鬥過的母親們致敬！

回顧台灣性別平權與訴訟運動，可以從歷史洪流中看見每一部立法、修法歷程中的「母親」位置與角色。

1993年一位母親為保護子女，不再隱忍家庭暴力，進而喚起婦女團體聲援，要求正視家庭暴力問題，制定婚姻暴力防治法，並加速修改民法親屬編。那段將近5年的訴訟、立法，從街頭、法庭、法案協商的奔走歲月，對一位母親來說，是用盡一生守護子女的寫照。

從保護子女到爭取子女最佳利益，不僅是受暴母親的個人故事，也是民法親屬編修正的縮影。在這段母親為平權奮鬥的歷程中，寫下台灣家庭婚姻法律的兩個重大意義，一個是已過世的時任釋憲代理人羅瑩雪部長，不僅在1994年大法官釋字第365號解釋宣告違憲，並於1996年促成民法第1089條修正；另一個則是高鳯仙監委起草促成1998年家庭暴力防治法立法。

民法親屬編制定於1930年，其中許多規定充斥男女不平等。以前民法並無探視權規定，不只夫妻離婚時母親爭取不到子女監護權、看不到小孩，即便夫妻雙方分居，母親也只能遠遠的偷偷探望子女。離婚或分居的婦女想要看小孩還要看夫家的臉色。

但是我始終相信，父母看小孩天經地義，緃使離婚了，子女和父母的關係當然應該繼續維持。在當時雖然台灣法律未有規定，但英美等國早有規範，而依我國民法第一條，「民事，法律所未規定者，依習慣；無習慣者，依法理。」這些先進國家的法律規定可以是法理而供法院審判之基礎。因此，在法律尚未有規範之時，即曾代理當事人向法院提出訴訟，請求法官依民法第一條規定創造判例，該案後經法官力勸對造讓媽媽可以探視子女，雙方達成和解，當事人得以如願定時看望小孩。

一直到1996年民法親屬編修正，才增加探視權規定。從此想看小孩的婦女可以有法律為後盾，在離婚後仍可與子女維持父母子女關係，讓小孩不會因為父母離婚而斷了與另一方之互動，不僅保障性別平等，也兼顧子女最佳利益。

民法親屬編修正，可謂是一部女性家庭權益奮鬥史。過往「子女從父姓」也是傳統父系優先的不合理條款，歷經婦女團體不斷推動修法及訴訟案件的爭取，讓子女姓氏由父母雙方協議；子女已成年者，得自主變更為父姓或母姓。

每位母親為子女奮鬥的身影，至今難忘。2000年的葉永鋕事件，讓心碎的母親不屈不撓地走上街頭，引起台灣社會對校園內的性別平等教育、霸凌的討論與重視，終促成2004年性別平等教育法的實施。從喪子之痛到成為勇敢捍衛多元性別平權的人權鬥士，「無論你是什麼樣貌，你都是我的孩子」「每個人心中，難免都有個與他人不同的自己，相信總有一天，定也無須再遮遮掩掩。」而這份相信，不僅是偉大的母愛，更是信念。

台灣性別平等運動的推展過程中，母親成了核心的角色，不僅是事件當事人，也包括在過去「法不入家門、父權至上」的時代願意挺身出來站在社會最前線，忍受社會輿論不友善的屈辱誤解的婦女倡議團體、研擬草案的學者專家、提案連署的立法委員，婚姻諮詢專線的志工，還有婆婆媽媽立法院遊說團、法院觀察團等監督力量的所有人，同樣令人感動。

她們大部分也是母親，感同身受在法律不平等壓迫下的受害者處境。曾有婚姻諮詢專線志工分享著在她擔任接線督導20年的日子裡，讓她從一位只知道照顧自己孩子母親的角色，轉換成可以幫助更多母親、孩子的身分時，她亦從中獲得人生的另一種價值。在時隔30年後的今天，縱然在不同位置，仍持續著為婦女權益而努力。

不讓母親獨力撐傘，為母親建構司法保護，政府責無旁貸。家庭暴力民事通常保護令核發效率常為人垢病，2022年核發家庭暴力民事通常保護令平均日數51.72天，較2016年平均核發天數48.87天退步，2021年更曾高達56.04天。基於家庭暴力受害者人身安全，保護令核發必須更積極快速。去年6月才上路的跟蹤騷擾防制法中也有保護令制度的設計，各界也在密切觀察法院核發速度。

另在為子女最佳利益的程序監理人行使方面，程序監理人係為受監理人之利益，主張受監理人之權利，陳述監理人之意見，然目前實務上運用程序監理人機制比例極低。因此，程序監理人機制的宣導、指引及法院更積極的職權運用、家事調查官及訪視社工的專業能力訓練等，這亦是家事事件法實施10年後應予強化的重點。

「我們不要這樣就算了」這不僅是戲劇對白，也是在性別平權進步的現今，在向為性別平權奮鬥的台灣母親致敬時，我們要繼續往前進的動力。

（作者為雍展社會福利慈善基金會事長）

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