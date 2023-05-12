中、美陸續公布第一季經濟數據，大陸意外交出成長4.5%的亮眼成績，主要在內需消費市場回溫，五一長假各地景點塞爆人潮，就是最好的證明。外資投行預期第二季將更上一層樓，紛紛上修今年經濟成長預估至6%以上。美國商務部公布第一季經濟成長率1.1%，不僅連續兩季下滑，亦遠低於市場預期的2%，關鍵因素正好與大陸相反，消費者支出顯露疲態，經濟出現衰退疑慮。

大陸內需市場獲支撐

根據大陸文化及旅遊部統計，五一連假出遊人數合計約2.74億人次，國內旅遊收入1480.6億人民幣，均超越2019年疫情前水準。商務部大數據監測亦指出，隨著連假人潮湧現，相關餐飲業銷售額也隨之大為激增，重點零售和餐飲企業銷售額相較去年同期，分別大增21.4%、15.6%。解封後的大陸內需市場活力，正推動經濟大步邁前。

相較於大陸經濟第一季好表現，美國經濟卻頗為糟糕。根據美國商務部數據，3月個人消費支出年增6.2%，但增速創2021年2月以來新低。3月美消費財進口大幅衰退19.6%，不僅高於2020年疫情期間最大衰退月份的18.3%，亦比2008年金融海嘯期間最大跌幅18.8%來得高。美國消費力道疲軟，可見一斑。美國經濟諮商局4月消費者信心指數下滑至101.3，續寫9個月來新低。這個指標主要是針對美國消費者（或家戶）對未來半年財務收支、就業狀況、經濟前景及消費心理狀態所做的調查，可以看出美國消費增長力道不樂觀。

也就是說，當經濟前景存在衰退疑慮時，消費者認為未來收入可能減少，第一時間的反應就是節衣縮食、減少不必要支出，連鎖效應下，消費力道將大受壓抑。更不用說，聯準會快速升息，大幅拉高信貸資金成本，近期地區性銀行連番倒閉事件，促使銀行進一步緊縮信貸，都不利消費復甦，也讓美國經濟衰退可能性升高。

一來一往之間，呈現出中美經濟勢力消長。至少短期內態勢已明，若將時間拉長，這個趨勢也會是現在進行式。就經濟總量而言，2001年中國剛加入WTO時，GDP僅為美國十分之一，到2022年已大幅提升至四分之三。20多年時間大陸經濟總量成長10倍，美國僅成長1.1倍，增長速度差異明顯。

美國消費者信心不足

近三年來疫情肆虐，大陸經濟遭受無情打擊，外界普遍預期中國經濟敗象已露，難以恢復過去高成長態勢。但細查實際數據，疫情期間大陸經濟成長速度雖不若以往，最糟的2020年及2022年平均僅有2.7%，但相較於美國同期間的衰退0.7%，平均差距仍是高達3.4%。超過20年的趨勢，意味大陸經濟總量超越美國，只是時間的問題。

企業對景氣變化嗅覺最敏感，尤其跨國大企業。3月中國發展高層論壇在北京召開，蘋果執行長庫克「很高興回到中國」一席話，說明外企不只樂於看到大陸解封，也期待未來中國經濟的前景。儘管蘋果為實現供應鏈多元化發展，積極在印度及東協等國家擴廠，但95%蘋果產品如iPhone、iPad及Mac等，都仍在大陸製造生產，蘋果營收更有近兩成來自大陸。

美國政府積極打造非紅供應鏈，但庫克並未放棄大陸市場，持續押注大陸經濟的未來性。押寶大陸經濟的不只蘋果，特斯拉創辦人馬斯克4月宣布加碼大陸投資，將在上海新建全世界第二座「儲能超級工廠」，看中的也是大陸消費市場的潛力與經濟增長動能。

民進黨政府要務實面對現實，台灣是貿易導向國家，中美經濟走向不只影響台灣出口，也會左右台灣整體表現。作為經濟擘畫者與引導者，如何在中美高度競合中找到平衡點，而非單方面靠向哪邊，是責無旁貸的使命。