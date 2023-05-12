前英國首相特拉斯日前宣布下週將訪台，雖然有些民進黨官員與立委將這件事看成台英關係的突破，但特拉斯在英國同黨人士的發言，反而能看出這個行程的大問題。

特拉斯是英國史上任期最短首相，只在位45天就因一連串的錯誤政策被迫辭職。她從競選首相之初就以「反中派」自居，競選期間也做出許多抗中承諾，即便她在擔任英國商務部長的時候，與中國大陸有著密切的往來。

幾個月前，特拉斯才在一場活動與和民進黨團運作的立委林昶佐合照，但在這樣「抗中保台」的外表下，同樣是英國保守黨的議員柯恩詩（Alicia Kearns），卻說特拉斯這次出訪台灣是「Instagram外交最糟糕的例子」。

有人要說了，這位柯恩詩是不是哪個中共傳聲筒呢？錯了，他可是英國國會下議院外交委員會主席，還是曾為英國友台方案執言的友台議員代表。我希望台灣人都可以看看柯恩詩認為特拉斯不該來台的理由：

「特拉斯此行可能會讓台灣人處境更加艱困，特別是前美國眾議院議長裴洛西訪台後，台灣已經不得不面臨中國軍事行動升級」、「這趟訪問一點幫助也沒有，只會加劇台海局勢」、「特拉斯不具任何影響力，訪台更多是為了讓自己維持聲量」。

和部分一味想把台灣變成傀儡、傳聲筒、代理人的美國政客相比，英國議員對台灣的態度反而更務實，真正考量到台灣的需求與危機，而非只在表面上賺取個人的挺台鎂光燈，離去後為台灣造成更多問題。

請問吳釗燮部長，請問蔡英文總統，看過柯恩詩的說法，你們真還覺得邀請特拉斯是幫助台灣嗎？當她拜訪行政院、總統府時，面對這位短命沒有影響力的首相，你們又會跟她說什麼呢？你們又希望她說什麼呢？看來重點只是在大內宣，前英國首相終於訪台了！

根據特拉斯說法，這場訪台活動其實是我國外交部邀請的，再對比柯恩詩議員說法，完全破解特拉斯訪台的國際效應，外交部應改名內宣部，缺乏對國際事務的深刻掌握，反徒增台海衝突的隱憂。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※