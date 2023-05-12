國民黨主席朱立倫已公開宣布，將在下周三中常會公布2024總統大選的徵召人選，目前趨於白熱化的侯郭之爭結果亦將揭曉；緊接著，外界議論、揣測很久的「藍白合」到底合不合、如何合等議題，隨之也將進入更具體且迫切的階段。另一方面，民眾黨主席柯文哲仍強調99.99%會選到底，這似乎顯示國民黨陣營一直倡議的「藍白合，共同下架民進黨」號召，很難成局。

目標不同 合作難度高

藍白合是個一再被提出的概念，絕大多數關心政治的人都很清楚其中的理想性與現實性差異何在，儘管柯文哲說藍白兩黨的DNA不同，但過去的選舉結果、民調分析均顯示，藍白兩黨的支持者有相當的重疊性；因此在總統大選中，在野的藍白兩黨若合作、力量相加乘，擊敗民進黨的成功率必然倍增，反之若各自為政，力量相互抵消，結果自然不言可喻。

這其間有個微妙的變數，就是除非藍白兩黨推出的候選人實力懸殊，那就沒有什麼合不合的必要了，或者是情勢演變出明顯的棄保效應，選票注定會大量流向特定的候選人，否則藍白合就有攸關成敗的現實需要。而目前正因柯文哲始終擁有2成上下的支持率，加上國民黨內部的團結變數暗潮激盪，正如柯說的「不敢說自己可以選上，卻可以左右選舉」，這才使得藍白合成為不能等閒視之的命題。

柯文哲看得、算得都很清楚，整個民眾黨幾乎是靠他一個人撐起來的，民眾黨既是他進可攻的籌碼，也是他退可守的資本；柯的最高目標當然是能殺出重圍，再創傳奇，選上總統，其次則是使民眾黨在大選後取得立法院更多的席次，然後產生最大槓桿作用，在立法院具有影響大局的決定性地位，進一步在行政權上以聯合政府的方式分到幾個部會。

國民黨一心一意要「下架民進黨」，希望柯文哲共襄盛舉，但柯卻說換了國民黨有啥不同，可見下架民進黨非他首選，壯大民眾黨才是他心之所繫。但山不轉路轉，柯雖不以下架民進黨為最高使命，可是轉來轉去，他也唯有跟國民黨合作，共同贏回執政權，才有實現民眾黨極大化的可能性。「下架民進黨」就像是個旋轉門，在藍白合作下，國民黨轉入重返執政的最高殿堂，柯文哲則帶著民眾黨轉向政治生命的新境界。

兩難困境 有賴高智慧

事實上，民進黨現已視柯為寇讎，綠營支持者也當他為叛徒，如果民進黨繼續執政，不僅柯P將被掃出政治舞台，民眾黨也斷無發展壯大的生機，柯所想的國會運作空間、聯合政府等等，只有在國民黨重返執政後始有可能。說得更白，國民黨在其中儼然一直處於「懇求」的地位，但就現實的殘酷而言，如果藍白不合，其實柯文哲能走的路更少。

國民黨對藍白合至今仍流於口號式的喊話而無具體做法，難免會令人有想藉機「吃掉」對方的聯想，這是柯文哲與民眾黨合理的顧慮，在國民黨確立徵召人選後，情勢應該會有更明確的推進。但柯至今仍擺出選到底的態勢，不外乎仍在觀望國民黨徵召人選出爐後的變化，如果藍營團結力量大，他就應隨勢而動，一切好談；反之如果炸鍋陡變，他也會順勢而進，結合可能的力量確立「三腳督」局面，爭取坐二望一的決戰。目前來看，他顯然更傾向賭一把大的！

如果柯P採取比較務實的戰略與國民黨合作，一說他可擔任藍白合的副手角色，二說他可擔任未來的國會議長，但這些都因牽涉到柯的個性與現實的取捨，現在全都不作數；但台灣的政治，計畫趕不上變化，變化跟不上人話，結果定案前，永遠沒有絕對的定論。

從政治的應然面分析，柯的盤算已如前述很清楚，而從實然面來看，他若能選上總統固然是萬幸，但若因藍白破局、兩敗俱傷，使民進黨繼續執政，他個人的政治生命與民眾黨的未來發展，亦將隨之萎縮、甚至滅絕。反之，他可選擇與國民黨在總統、立委兩項大選中，既合作又競爭，為自己與民眾黨創造更穩健的發展，這是他的兩難困境，也是號稱高智商的柯P不能迴避的抉擇。