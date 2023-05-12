北高行10日判決NCC未按2018年法定的審查辦法，自行創設規則對中天新聞台審照案評分，撤銷不予中天換照的處分。判決出爐後，行政院代理發言人羅秉成竟稱「准一項駁兩項」，閣揆陳建仁說「有輸有贏」；面對中天案，NCC創下行政訴訟連11敗的紀錄，卻不思反省，回應避重就輕，知法玩法莫此為甚。

NCC稱北高行的判決「不尊重專業」，實在離譜。憲法規定人民言論受保障，即使政府認定違法也應符合比例原則；NCC「違法」在先，裁決又不符比例原則，還震震有詞為扭曲的行為辯護，態度之傲慢在全球民主國家極為罕見。

司法是維謢社會正義的最後一道防線。以2020年「新聞深喉嚨」報導浙江台商父親談兒子返台就醫為例，NCC以訊息偏頗影響防疫裁罰中天40萬，但當北高行上月宣判後大家才發現，法院竟找不到當時委員開會及出席的紀錄，NCC全然黑箱作業，自己違反《廣電法》還大言不慚指責別人製造輿論壓力。

上周立法院質詢時，藍營立委李貴敏質疑引進曾出現狂牛症的加拿大全牛，恐違反《食安法》「有害物質不准禁口」的規定，衛福部長薛瑞元說，可以改變行政命令。眾所周知，法律位階高於行政命令，命令抵觸法律者無效。這話出自閣員之口，更證明民進黨視法律為政治服務工具的心態。

同樣的道理，羅秉成說「准一項駁兩項」，法院未准中天換照；但羅沒說的是，NCC根本沒提換照的法律見解，法院如何判決？陳耀祥、薛瑞元、羅秉成都是學法之人，懂法律卻知法玩法亂法，愧對法律，更愧對國家。