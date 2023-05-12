美國眾議院外交委員會主席麥考爾先說，若北京未能在2024年扶持「傀儡」台灣總統，共軍最快可能在明年封鎖甚至入侵台灣；然後再警告北京的「傀儡」可能贏得大選，馬英九訪中就是為了討論「傀儡人選」。這幾棒子簡直要把國民黨打到死無葬身之地。

馬辦立即提出抗議，但值得玩味的是，麥考爾一再提「傀儡說」，是誰餵給他這樣的認知？馬英九去大陸公開講中華民國，麥考爾卻說他去和北京討論傀儡總統，和馬英九對總統人選毫無影響力的現實嚴重脫節，如此凶狠的抹黑指控，很有可能是來自綠營方面的資訊。麥考爾接收到了這樣的資訊，其他的美國議員或官員呢？這會不會積少成多成了美國高層的共識？2024總統大選，美方會不會更強力表態地介入，以免北京的傀儡取得台灣執政權？

由此可見，民進黨政府的海外文宣做得非常成功，幾近壟斷了國際間解讀台灣情勢的話語權，國外政學界和媒體對台灣的認知多是來自民進黨提供的圖像。上次縣市長選舉民進黨遭遇重挫，但我看到國際媒體的報導時卻相當難過，因為他們還是只從兩岸觀點來解讀，令台灣民眾憤怒的諸多內政問題全被略過，一場民怨沸騰的投票，國際媒體卻對人民何以不滿毫無興趣，有些還解讀說是因為中國的訊息戰成功，完全看不到民進黨政府的執政失當，對民進黨政府的濾鏡，開得有夠大。

其實，美國議員也好，國際媒體也罷，長年都是把台灣擺進一個扁平表淺的樣板模式裡。作為獨裁霸道中國的對照組，台灣就是民主小天使，為了凸顯出中國的壞，台灣就必須好得完美無瑕，所有實際政治運作的缺點都會被自動屏蔽。例如土其其總統艾爾多安、俄羅斯總統普丁把控媒體，國際迭有批判，但台灣政媒合體綠成一片，國際間卻全不計較。

為什麼國際對台灣的認識如此淺薄？因為背後各自的政治利益更重要。美國現在以壓制中國為最重要戰略，一個抗中仇中的台灣恰符合需要，必要時還可以拿來當和中國談判的籌碼，例如蔡總統出訪美國規格被壓低，就是美國送給中國的示好。

至於國會議員，關心的只是自己的選民、如何在美國黨派之爭中獲利，以及台灣情勢將如何牽扯美國。台灣民主運作有沒有問題，諸如沒收公投、關電視台、疫苗爭議，他們不在乎、也不想知道，否則反而會和既設的台灣樣板出現矛盾。國際媒體也總是略過台灣民主不美好的一面，因為和中國的「大惡」相比，台灣的「小惡」完全可以略過不計。

當民進黨拋出「疑美論」時，實質上是邀請美國來挑選台灣的總統人選，因為它意味著有資格成為總統的人，不只要對中華民國忠誠，還要對美國忠誠（……仔細想想，前一項好像未必）。現在美國國會大老都明指主張對中和解的人是傀儡了，這種論述如果在選戰時發酵，美國老大哥認證的紅帽子威力會有多可怕？但是，一場應該是人民當家作主的選舉，如果主題成了中國傀儡和美國傀儡之爭，將何其悲哀。

（作者為資深媒體人）