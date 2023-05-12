已故美國眾議院議長歐尼爾（Tip O'Neil）說：「所有的政治都是地方政治」，這倒不是說中央政府沒有角色，而是中央部會的命令與國會議員的問政最後都要在地方政治裡落實。一國執政黨之良窳經常可從該黨地方政治的三稜鏡折射出來。

我們以台南市為例，這政治三稜鏡是由台南市政府、台南市議會與民進黨台南市黨部所構成。從去年的學甲槍擊案，年初的議長賄選案，到近日爆發的「粗口罵人喬環保局人事案」，我們得以窺見台南地方政治的日常與手法；若非有黑道人士去年刻意槍擊，以及近日市議員質詢爆料，我們不會知道這些在暗處進行人與事正在敲骨吸髓、啃齧台灣民主。

先說最近的「喬環保局人事案」。國民黨籍市議員10日質詢時爆料：民進黨台南市黨部評委召集人林昱仲因想安插朋友莊小姐到環保局任職不成，打電話到辦公室斥罵一名王姓女職員，狂飆三字經，還說「如果要難看就叫市長來和妳輸贏」，讓女員工害怕到在臉書貼出「不自殺聲明」。

林昱仲何許人也？誰給他熊心豹子膽？原來，他是民進黨籍賴系立委林宜瑾的胞弟，更是民進黨台南市黨部的評委召集人，也是民進黨全國黨代表。媒體登出的一張照片顯示，他的身旁坐著民進黨籍立法委員林俊憲，身後有十幾位民進黨台南市議員，而他的正職工作是安南醫院的一名員工。我們不禁好奇：倒底是狗仗人勢，還是人仗狗勢呢？抬轎子的已經升格成地方父母官的背後靈了嗎？

林昱仲9日打電話咆哮罵人，10日因市議會質詢曝光，11日上午火速辭去民進黨台南市黨部的評委召集人職位。這讓我們想起去年台南學甲槍擊案，住處被開88槍的民進黨中執委郭再欽原先還雄辯滔滔，卻在去年12月13日辭去民進黨中執委，原因是台南地檢署依《廢棄物清理法》、《公司法》、侵占等罪嫌將他提起公訴；並扣押郭再欽等人的不法所得21.6億元。今年3月郭再欽又因涉嫌主導台南市議會議長邱莉莉及副議長林志展賄選、擔任操盤手被起訴。

從槍擊案引爆，半年多的發展暴露出一整齣民進黨高級黨工染指環保廢清業務，藉政商關係賺取不法利益，操控地方選舉的經典大戲。

這次市黨部高級黨工林昱仲指名要安插的是局長辦公室機要缺，這是要在局長身邊安置耳目，擺放監軍！他臭罵女職員其實是「項莊舞劍，意在沛公」，是罵給環保局長聽的，他的目的很清楚，要搶郭再欽留下的權力真空，環保是門好生意，是塊大肥肉！

台南是民進黨主席賴清德的本命區，是他欲登大位的龍興之地，豈能容許這些政治蟑螂藏汙納垢？賴清德須要盡快清理，晚了不但削弱選舉氣勢，還壞了台灣民主根基，蠹眾木折，隙大牆壞啊！

（作者為前環保署長）