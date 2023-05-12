2020年，中天新聞台申請換發衛星廣播頻道執照，NCC七委員合謀決議不予換照，並將中天新聞台逐出有線電視系統52頻道。中天提行政訴訟，請求法院撤銷處分並准予換照、並求償79億元。歷經三年，台北高等行政法院前天撤銷了NCC的處分並發回重審。消息傳出，許多媒體人士氣大振，有人甚至開始預測中天鳳還巢的可能性。

而就在一個禮拜前，總部設在巴黎的國際非政府組織「無國界記者」公布了2023年全球新聞自由指數。台灣在全球180個國家裡的排名，從2022年的38名進步到35名，領先南韓的47名、日本的68名，甚至還超越美國的第45名。不知「無國界記者」評鑑各國新聞自由指數時，有沒有將NCC黑手關中天案納入考量？

「無國界記者」評比各國新聞自由度的指標依據分別是政治指標、經濟指標、立法指標、社會指標和安全指標。其實，這五項指標和新聞自由度高低，並沒有確切的因果關係，也不存在統計上的相關。評比各國新聞自由，下列指標或許更具效度與可信度。

1.政府組織內是否設有監理媒體（包括紙媒體、視頻媒體、網路媒體和各類新媒體）的機關？（按，民主國家只設立負責監理網路及頻道資源公平分配的機關，絕不涉及媒體經營與內容監控）

2.媒體登記設立是否需要經過政府的核准？

3.媒體發行、上架到網路平台、收費標準是否需要經過監理機關的核准？

4.監理機關是否有權干預新聞報導的內容？

5.新聞報導內容涉及錯假不實、誹謗他人名譽和商譽、牴觸新聞倫理等，最終判決機關是監理機關，還是法院？

6.監理機關或其他行政、立法部門是否有權管制、分配網路的使用權限？

7.監理機關或其他行政、立法部門是否有權撤銷媒體的經營許可？

8.公共媒體（含公共電視）的董監事會成員是否由執政黨或行政部門指派？

9.政府各部會是否有編列大筆預算監測、補助各類媒體？或是將特定公共廣告預算，分配給特定媒體？

10.立法部門是否能有效的監督上述行政部門的媒體預算和支出？

11.大眾傳媒是否設有獨立的發行量、瀏覽量的監察機構？是否能發揮自律機制、查核錯假新聞、更正報導並對當事人給予合理賠償或補償？

12.網路媒體或自媒體引用大眾傳媒採訪或評論內容，是否合理付費機制？

13.大眾傳媒是否公開發行？黨政軍持股比例能否公開揭露？

14.大眾傳媒來自視聽大眾或會員付費收入，民營企業廣告營收、政府廣告或委辦活動營收的比例，各為多少？是否經過會計師簽證？

15.媒體或個人批評公共政策、政府施政績效、特定政治人士時，是否會遭到網路霸凌、檢調機關騷擾或司法檢控？

根據上述這15項指標檢視台灣的新聞自由，台灣的新聞自由可以得到幾分？真能超越美、日兩國嗎？同樣的，根據上述15項指標，誰敢樂觀預測，中天新聞台能迎來鳳還巢52頻道的一天？實在的說，無論誰執政誰當家，只要NCC組織法不改，只要廣電三法不廢，NCC監理媒體任務依舊，政黨管控媒體觀念常在，台灣的「新聞自由」也只能原地踏步吧！

（作者為資深媒體人）

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