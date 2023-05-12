近日中美關係終於出現緩和的跡象。自今年2月的高空氣球事件以來，雙方關係一度緊張，繼美國國務卿布林肯訪中喊卡後，中方也對美方的訪問訴求已讀不回，直至8日大陸外交部長秦剛與美國駐華大使伯恩斯在北京會見，再加上11日中共中央外事辦主任王毅與美國國安顧問蘇利文在維也納會談8小時，顯示雙方已打開溝通之門。

尤其此次王毅與蘇利文的會談，其內容涉及台海與俄烏情勢，目前實際詳情外界知之甚少，但兩人並非順道會見，可看出雙方誠意甚高。

其實，美方目前的確有意與中方改善關係。由於美國政府的債務上限僵局將在6月1日見真章，中方已經向美國財長與商務部長發出邀請，甚至大陸商務部長王文濤也會見了伯恩斯，應有意協助解除美國的燃眉之急。再加上俄烏戰爭，美國還在力撐烏克蘭，而烏克蘭也正在準備春季大反攻，此時中方調停的角色重要性更加凸顯。

從小地方也可見端倪。美方日前歸還中方兩件南北朝到唐朝時期的被盜文物，市價估計在350萬美元左右，自然是釋出善意之舉。這也是從2022年1月以來，美國向19個國家歸還了950多件文物中的一部份。

從中方的角度觀之，目前內部經濟復甦力道甚緩，再加上外部的需求疲弱，尤其青年失業率甚高等問題有待解決，因而也有意對外緩和緊張關係，加上自氣球事件至今也已兩個多月，中美也不可能一直處在僵局中，既然美國頻頻伸出橄欖枝，大陸也可以順水推舟，其中重要的考量之一，還是台灣問題。

3月底蔡英文過境訪美，美國拜登政府立場低調，主要都是由在野黨來接待，也算是對北京的一種善意表達。尤其最近民進黨2024總統參選人賴清德的對中言論趨向和緩，挑釁色彩降低，有可能也是美方的示意。

既然台海問題與俄烏戰爭幕後的主角都是美國，中方還是得和美國打交道，而中方以打俄國牌來牽制美方的台灣牌，目前看來似略顯效果了。北約將在東京設立聯絡辦事處，而韓國去年也在北約總部布魯塞爾設立同樣的單位，致使歐洲海權國家的勢力伸入了東亞。而中方除了對上海合作組織成員國的影響力之外，本月18日也即將在陝西舉行首屆「中國─中亞峰會」，屬於陸權國家的中國也有底氣因應海權勢力的挑戰。

在中美發出改善關係的訊號後，未來是否可進一步恢復官方交流管道，以及提升對話層級等，還值得觀察，這也會影響到拜登希望再和習近平通話的可能性。但目前美中之間的互信基礎仍相當薄弱，雙方應該只是且戰且走。基於結構性的矛盾，比如霸權的保衛與意識形態的鬥爭等，中美大幅改善關係的機率甚小，當前雖曙光乍現，但還不能有過高的期待。尤其是在美方積極想和中國大陸恢復溝通的過程中，對台支援的力道是否會有所改變，值得蔡政府謹慎因應。

（作者為國立政治大學兼任教授）