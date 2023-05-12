中天新聞台換照訴訟案，台北高等行政法院10日認定，國家通訊傳播委員會（NCC）未依照「法定」審查辦法進行評分，卻自行創設規則來審議，形同改變執照核發標準，因此判決原處分違法，撤銷NCC不予換照的處分。

本案涉及憲法言論自由，更涉及行政獨立機關與司法審判機關職權的衝突。中天依規定提交換照計畫書，不料，NCC以突襲方式舉行聽證會，會前拒絕聲請閱卷；並引用《行政程序法》的行政鑑定，但7位鑑定人中有5位中途離席，且嚴重剝奪中天發問的權利。同年NCC便火速決議不予換照，迫使中天退出原本的頻道。

憲法保障言論自由及其傳播方式，國家可依憲法第23條制定法律為適當限制，但《衛星廣播電視法》僅在確保業者善盡責任，即使立法裁量也不可逾越憲法所容許的範圍，此為法治國「依法行政」比例原則的適用，更是大法官釋字第364號、678號解釋「人民透過廣播電視表達思想與言論之廣電自由，應受《憲法》保障」的用意。

NCC作為國家行政合議制的獨立機關，其設立目的在排除上級機關的指揮與監督，不受政治干擾，落實憲法「言論自由」表達與散布的保障。其功能正如「集會遊行活動」受理申請的主管機關，目的在保護實現言論自由的集會遊行，而非阻礙或扼制不同言論、少數言論的發聲管道。

NCC雖為行政獨立機關，但其行政行為、行政決定、行政處分仍受憲法及行政法體系拘束；換言之，「依法行政」需有司法審查之介入，這是「法治國」政府權力的分立運作，否則，只要掛名「獨立機關」難道就可以自立法規，不理會立法院制定的法律嗎？

司法機關基於憲法職權，對行政決策事實基礎有無錯誤、是否資訊不完全、理由的形成是否出於正當法律程序，仍有審查之必要；縱然獨立機關也要確保其依法行政，否則形同太上皇政權，變成民主政治中不受控制的怪獸，絕非國家與人民之福。

此外，《衛星廣播電視法》規範的換照程序旨在進行過去營運計畫執行情形的審查，以行政指導、通知改善措施為主；準用《申設審查辦法》，應以「換照」為原則，「不換照」為例外，而且例外必須嚴格且有具體的標準，如同《集會遊行法》不許可情事僅限明顯事實足證而已。

但NCC審查中天換照竟非依據《申設審查辦法》，而是自行制定評分標準，且於換照前發布行政規則取代「法律規範」，造成審查基礎錯誤，資訊不完全。可議的是，NCC連續裁罰中天25件，已有10案裁罰獲法院撤銷，認定明顯有未依證據認定事實的違誤，顯然，NCC行政獨裁受到了司法遏止。

但NCC仍以「獨立機關」自居，表明不受法院影響。這樣的態度與手段令人覺得不可思議，法院都已明確判決主管機關敗訴，主管機關應先進行更正與補救，而非要人民等待終局確定判決，否則正義在哪裡？

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、中華人權協會副理事長）