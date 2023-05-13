在現代戰爭裡面，特別是未來的美中軍事衝突（如果有的話），美軍隱身、大航程的轟炸機例如B-2以及B-21，還能扮演什麼樣的角色？若再加上解放軍即將出現的的轟-20，能否再現「杜黑理論」？

1921年，義大利杜黑（Jiulio Douhet）將軍《制空權》更不遺餘力的頌揚轟炸機，在當代總體戰中，唯有打擊所有可能轉化為軍事力量的資源，具體表現就是以轟炸機對敵縱深實施打擊。「杜黑理論」促成了現代空軍的獨立出現，也對轟炸機理論作出了巨大貢獻。

的確，轟炸機有過輝煌歲月，二戰的大轟炸、越南戰爭的美軍轟炸、南斯拉夫的空襲，乃至於二戰後的每一場戰爭，甚至於冷戰的核彈威懾，都是轟炸機扮演戰爭的急先鋒。

性能越來越強大的轟炸機

轟炸機是在機腹和機翼掛滿了炸彈、魚雷或飛彈，能夠在很短時間內飛到敵人後方切斷敵運輸線、襲擊敵機場和戰略要地，還可以攜帶核子彈，進行核威懾。如果航空母艦是海軍的代表，那麼，轟炸機就是戰略空軍的代名詞。

雖然轟炸機體型龐大，但是現代戰略轟炸機的反應極快，可以迅速變更作戰目標，即使敵對雙方都擁有核武器，在不涉及「相互保證毀滅」的前提之下，轟炸機仍可在第一波以常規彈藥對敵進行精確打擊，並繼續自己的作戰目標。

在現役轟炸機當中，最強大的當屬美國B-2轟炸機。它是全球首款匿蹤轟炸機，從誕生至今始終佔據轟炸機首位，從未落後。1999年，B-2第一次參與科索沃戰爭，其超強破壞力在全世界引起極大的反響。

在整個科索沃戰爭中，B-2全部從美國本土起飛，經過空中加油之後抵達南斯拉夫上空開始空襲，雖然出動比例只佔美國全部戰機的1%，但投彈量竟達全部投彈量的11%，可見其驚人的載彈量不亞於更大型的B-1B。B-2轟炸機外表非常科幻，從1997年開始服役至今，其類似飛碟的科幻感仍然不滅。

1997年，首批6架B-2轟炸機正式服役，一共只生產21架。每架造價為24億美元，若以重量計，B-2的重量單位價格比當時的黃金還要貴兩至三倍，這也是B-2最大的煩惱；而且其維護價格高得嚇人，每飛行1小時就要花費1天的時間來維護。

如果不是戰況太緊急，B-2只能擺在高檔的恆溫恆濕的機庫裡面，這是美軍發展下一代轟炸機B-21的原因。

美國空軍預計採購80到100架B-21，每架生產成本控制在5.5億美元（2010年幣值）。B-21是繼B-2之後全球第二種匿蹤轟炸機，也是未來美國空軍戰略打擊的核心力量，因此受到了廣泛關注。

從美國官方展出的視頻來看，B-21彈艙容積不會小。雖然我們可以把B-21視為是B-2的低成本版，但不能說是B-2的簡化版。其低成本可表現在雙發動機（F-135渦扇，單發推力18噸）、而不是B-2四發（F-118渦扇，單發推力12.5噸），總體動力雖略遜於B-2，但其體型小，可以彌補推力不足。

由於現代轟炸機的超能力特別是匿蹤性能，它永遠不會過時。然而，轟炸機和戰鬥機的區別也越來越小了。B-2之前的轟炸機在執行任務時，需要戰鬥機護航，現在卻不需要了，而且現代匿蹤戰鬥機也可執行對敵攻擊任務，逐漸混淆兩者的區別。

誰才是王者？

戰鬥機與轟炸機，誰才是空中力量的核心？舉個例子：如果派專業轟炸機去執行格鬥、派機動能力強但載彈量低的戰鬥機去執行轟炸任務，那就完全搞錯對象了。

戰鬥機的主要任務是破壞敵方的防空體系，並且盡可能的殲滅敵方空中作戰力量，以取得絕對的制空權；之後，才輪到己方轟炸機執行任務，無論轟炸機是匿蹤或非匿蹤，只有掌握絕對的制空權才能發揮功能。

對付弱小國家例如南斯拉夫、伊拉克、阿富汗，或許可以不必考慮制空權的問題，畢竟這些國家的防空力量太弱，根本無法對抗匿蹤轟炸機。但若美軍面對實力相對強大的解放軍，情況不見得有利於美軍。例如2023年3月，1架殲-20協同1架空警-500，在近距離產生了接觸；表示無論是匿蹤戰機或轟炸機，都不再有匿蹤的優勢。

若要問戰鬥機和轟炸機誰才是空中王者？就要看去執行什麼任務。若執行轟炸任務，那麼轟炸機就是主角；若執行破壞敵人防空網或與敵機進行空戰，那麼，戰鬥機就是主角。當然不排除有時會以（多功能）戰鬥機攻擊地面目標、或者轟炸機以其攜帶的自衛防空飛彈攻擊敵戰鬥機，但就專業性而言，自然無法發揮最大的作戰效能。

即使如此，戰鬥機和轟炸機的界限正在變得越來越模糊。現代戰鬥機漸漸的發展成為多用途戰鬥機，除了防空，更可執行對地、對海攻擊的各種任務，而轟炸機也往往具有攜帶對空飛彈和反艦飛彈，使之具有護航或奪取區域制空權的能力。

世界上只有美中俄3個國家擁有轟炸機，雖然戰鬥機和轟炸機的界限越來越模糊，但並不表示兩者是排他的；事實上，模糊的界限表示戰鬥機和轟炸機更緊密的結合在一起，而且越來越朝向專業化發展，兩者可以互補而不衝突。

許多沒有轟炸機的國家例如我國，甚至用F-16擔任對地或對海攻擊的角色。但是戰鬥機的掛載能力、機載雷達和其它電子設備究竟不如轟炸機，在執行轟炸任務時，戰鬥機飛行員遠比轟炸機飛行員辛苦。

更模糊的空中界限

顧名思義，轟炸機的任務以轟炸為主，但若要求轟炸機在「一小時之內炸遍全球」，普通轟炸機（無論其為匿蹤與否）是做不到的，而且作戰準備時間極長。若把轟炸機部署在太空呢（例如空天飛機）？

2023年5月8日，中國成功發射的可重複使用試驗航天器，在軌飛行276天後，於當日成功返回預定著陸場。中國並不是第一個成功發射空天飛機的國家，2022年11月，美國X-37B在軌連續飛行908天之後返回地球，打破了之前780天的飛行紀錄。

我們幾乎可以確定，無論是中國的「神龍號」空天飛機、或者美國的X-37B，都可長期部署在太空，而且被視為太空中的轟炸機。若果真如此，美中兩國各自在對方頭上掛了一支「達摩克利斯之劍」，來自太空的威懾壓力山大。

神龍號的工作原理：一級運載飛行器（視為火箭的第一節主推進器）背著二級空天飛機從地面水平起飛，並可以多次地重複使用。一級飛行器在大氣層中飛行，之後二級飛行器分離點火進入太空。

神龍號空天飛機是中國自主研發的空天飛機，首架神龍比美國X-37B小。試飛成功後，中國開始嘗試研製放大版的神龍空天飛機。神龍號使用固體燃料，表示無需加注燃料，隨時可以起飛、安全性更高，這是空天飛機能夠搭載火箭重複往返的基礎保障。

而且，神龍號可改裝為對地面精確打擊的大型空天飛機（或轟炸機），以該機的飛行速度和高度，極難被追蹤和攔截，是專為軍事用途而生的武器。

結論

由於轟炸機太好用，它永遠不會過時；不但不過時，而且還朝向專業化與太空化發展。所謂專業化指的是杜黑式的戰略轟炸，這是任何戰鬥機所不能取代的；所謂太空化，指的是未來轟炸機將部署在太空。

當然，我們不能忽略無人化以及智慧化（AI）轟炸機的發展，究竟這是當代武器裝備發展的主流。中國遲遲未問世的轟-20可能是個指標，許多專家認為可能是軍方未能解決發動機的問題；而我們認為這可能是個障眼法。

因為作為攻擊性武器的轟炸機最大的弱點，就是它在完成任務之後總是要降落，而其降落地點就是對方報復的目標。這種恐怖平衡正是現在美中對峙的情境，誰也不敢開第一槍。

只有把轟炸機部署到太空，才能解決「不開第一槍」的困境。如果哪天中國官宣表示，神龍號就是轟-20，我們也不會感到意外。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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