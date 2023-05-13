外匯主權基金議題發燒，除有立委連署提出「中央銀行法修正草案」和舉行公聽會，中央銀行也主動發文強調，修正央行法無法達成設立主權財富基金的目的，央行不反對設立主權基金，但不能無償從外匯存底撥款成立。台灣4月底外匯存底餘額已達5,611億美元的歷史新高，提撥部分金額出來成立主權基金似無不可，但立委提案要求央行提撥外匯存底的同時，應先審慎思考台灣成立外匯主權基金的用意、希望達到的成效和相關配套機制。

依立委目前提出的中央銀行法修正草案版本，擬規範中央銀行提撥外匯存底的10％，以成立追求財務績效為目標的外匯主權基金，並以具備策略性及關鍵技術的外國公司為投資標的。在這樣的修法前提下，首先要搞清楚的，是央行和外匯主權基金的關係，是僅有「出資」，還是「出資兼管理」。

依現行的中央銀行法，央行經營目標有四：一、促進金融穩定；二、健全銀行業務；三、維護對內及對外幣值穩定；四、於上列目標範圍內協助經濟發展。簡言之，央行的經營目標追求的向來是穩定而非財務績效，在這樣的前提下，如果要央行成立外匯主權基金來賺更多錢上繳國庫，基本上和央行政策目標可說背道而馳。

回到央行本身的定位，最重要的功能就是穩定物價和幣值，而非營利，因此以比較各國外匯存底收益率來訴求央行操作過度保守，立論上就已定位錯誤。至於有論點認為央行外匯存底目前持有的標的過於集中、無法抵抗通膨，這更是謬論，因為外匯存底餘額反映的是國內外投資和貿易的結果，並非靠財務操作使其規模增長。

不可諱言，台灣外匯存底運用確實相對保守，這部分央行內部或有思考空間。但回到現實層面來看，台灣不是國際貨幣基金（IMF）會員國，加上金融市場淺碟且是小型開放經濟，很容易受到國際突發狀況的外溢衝擊，如果央行沒有足夠儲糧，台灣一旦發生如歐債危機等風暴而面臨資金不足，沒人可確保國際間願提供台灣金援。

再者，目前外資持有國內股票及債券按市價計算，連同其新台幣存款餘額，共折計5,656億美元，約當外匯存底的101％，換言之，外匯存底除是「藏富於民」的結果，很大一部分來自外資。依各國經驗，外資同時全部匯出的可能性不高，但台灣政經情勢相對複雜，萬一出現較大的政治地緣風險，外資也並非不可能大量匯出。

也就是說，從央行的政策角色和外匯存底運用方式來看，流動性和穩定性都一定比收益性重要，如果要央行負責成立和管理外匯主權基金，因為操作外匯存底和管理主權基金的發展策截然不同，縱使兩者操作分離，但若同由央行管理，思維模式仍難免有相互扞格之處，甚至顧此失彼。

另一個值得深思的問題是，台灣到底需不需要主權基金，主權基金可發揮什麼功用。目前全球主權基金可概分五大類型，穩定型的挪威是為追求國家外匯收入中長期穩健增長，以降低短期波動對該國經濟的影響。香港的沖銷型是為了幫央行分散外匯存底與干預外匯市場，應付外匯流動性過剩的問題。

市場最常提的油源國家，多是為了積蓄當代財富，為後代子孫謀福，屬於儲蓄型。預防型的科威特是預防國家、社會與經濟危機。策略型主權基金如新加坡，則是為尋求在全球架構下優化資產配置，培育世界一流企業，以實現本國經濟和社會發展的策略目標。

台灣當然可以成立主權基金，但主權基金的財源、管理運作模式、獲利歸屬和監督，都還存在許多討論空間。例如立委提案所云，外匯主權基金以追求財務績效為目標，且投資標的為具備策略性及關鍵技術的外國公司，但若魚與熊掌不兼得時，主權基金要顧面子（發揮國際影響力）還是裡子（財務績效），有必要先想清楚。

沒有人可以保證，投資具策略性及關鍵技術的外國公司就一定會會獲利，就像外資買台積電也可能虧錢，先前各國主權基金投資虧損的例子更所在多有。所謂透過外匯主權基金投資各國產業龍頭，可增進國際影響力和帶動國內產業及技術升級，更是自我沈醉，就像國外主權基金就算成為台積電大股東，也難以取得其技術。

台灣要成立主權基金，財源絕對不是問題，重點反而是應該參考何種模式、如何定位，對所謂「財務績效」和「關鍵產業」兩大指標的定義、優先順序、檢視和監督方式更應有明確的輪廓。僅用修正中央銀行法草案，「規範」央行拿外匯存底的固定比重成立主權基金，是輕率且不負責任的做法。