因誤交損友被推坑，為了取得參賽資格，還趕在報名截止前完成環台北67公里，臨時抱佛腳練了幾次自補給長距離、跨夜跑自虐課程。

有別於傳統分四天完成121公里的商學院戈壁挑戰賽，這場A+行程賽事必須自導航、自補給、日夜兼程在22小時內完成相同路線的121公里，其難度不言可喻。

戈壁挑戰賽的競賽路線途經鎖陽城、大墓子母闕、常樂驛、雙墩子、崑崙障、黃谷驛等歷史遺跡，並需穿越雅丹、戈壁、沙漠、鹽鹼地、峽谷等地形，方抵達瓜州戈壁清泉終點。

本屆賽事原訂於5月3日下午4點鳴槍出發，不料因戈壁環境特殊，氣候變異大，突如其來的沙塵暴迫使主辦單位延後一小時開賽，但選手仍無法避免在賽事前段及後段遭遇強勁的逆風。

開賽後頂著逆風前行，為了維持隊形，配速比原訂計畫快，心率過高，加上逆風而行，體力消耗大。後來調整隊形，以原訂節奏前行，入夜後慢慢推進60公里處崑崙障（六工城）CP4轉換點，換上衣、吃熱食、加補給，短暫休息後繼續在黑夜中往CP5邁進。

就在距離CP5約一公里處，右後方疼痛逐漸加重，身體難以維持直立，雖然勉力維持速度前進，但不幸在CP5前約200公尺處直接定竿，只能緩步抵達檢查點。經評估後不得不停止比賽，止於70公里。後來才知道，原來是腰方肌舊傷復發，只能說人要服老啊，尤其自己是本次參賽者年紀最大的選手。

賽事雖然持續進行，但是超強的沙塵暴給比賽帶來極大的困難度和不確定性，主辦單位基於安全考量，賽事最終在90公里處黃谷驛因強勁的沙塵暴熔斷而停賽，整體完賽率僅約三成。

這種超級自虐、氣候變異大、又不按牌理出牌的戈壁挑戰賽，體驗一次應該就夠了吧。（陳錦源）