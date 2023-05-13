最近若干醫院管理者及醫藥相關產業經營者，呼籲台灣應增加醫藥投資，加速引進新醫療科技與藥品。

從全球總體觀察，醫療支出與國民健康確實高度相關，但除開後段班的貧窮、動亂中國家，可以發現人均醫藥衛生的投入（支出），便與人民的健康水準幾乎無關。例如美國每人每年醫療支出達11172美元，是台灣人均的6.38倍，並擁有最先進的醫療科技，但全部健康指標，不論嬰幼兒死亡率、孕產婦死亡率、平均餘命，均不如台灣。

國際上有多個組織從事國家健康排名，台灣雖以全民健保著稱，但不論何種排名，均不在前30名。以彭博社的182國排名而言，西班牙第1，其餘除了日本第3、新加坡第9、澳洲第10之外，均是歐洲國家。

為什麼中、高收入國家的醫療支出及科技，與民眾健康水準無關？簡單的說，就是衛生醫療資源配置的問題。依照世界衛生組織（WHO）的倡議，醫療照護應該是For every one, but not for every thing，但在美國的情況是，對富人for every thing，但不是for every one。即使是全球最富有的國家，資源也必然有限，無法做到for every one又同時for every thing的醫療照顧。

健康醫療資源的配置，可以分成多個層次。首先，從個別醫師而言，據其專業可給予病患何種檢驗、檢查及治療，花多少時間，給予病患多少自我照顧資訊，常不可避免的因個人與病患的親疏遠近而有不同。

再來是醫療機構的管理者，為了追求永續經營，常必須配置科別設備、人力等，讓營收最大化。或是為了讓病患民眾健康最大化，設置了社區醫學部或社區健康中心，辦理各種健康講座，設立社區健康促進據點與關懷網等等。

再者是社區與國家層次，現舉實例說明。1976年行政院長蔣經國提出建設台大、榮總、三總為國家醫學中心之議，各撥款百億。本人則提議，以預算的10%，亦即30億，加強基層醫療網，各衛生所分配150萬，加強及提升其設施。

為進一步完善資源配置，由衛生署設百億發展基金，對醫療資源不足地區（原設定每萬人口20床以下），民間欲設立醫療機構者，給予貸款利息補助。每萬人口40床以上為充足區，不得再為擴充。因此多次駁回充足區醫院因一床難求希望擴建的要求，並合理規範昂貴高科技技術的引進。醫療網設立後，包括急診、復健等醫療網，醫療資源配置得以完善，此為台灣全民健保得以成功實施的重要基礎。

台灣的健康照護體系如何精進，首先也是最重要的是，誰是最重要的健康照護者？答案是民眾自己。因此將資源用於培養個人的健康才能（empowerment health capability），是國民健康的首要任務。

其次，醫療衛生體系只是社會體系的一環，社會的不健康，必然會影響人們的心理及生理健康。宏觀而言，必須減緩臨床醫學的投入，增加預防保健的占比，從目前的不及1%，逐步增加至3%。

更重要的是，必須恢復社區的健康秀活動。台灣各鄉鎮甚至村里，都有民眾自行組織晨間或傍晚的健康促進活動，跳舞、太極拳、健走、登山等，但因為難於設立為正式社團，無法給予補助，所以舉辦健康活力秀的活動，由各個鄉鎮比賽選拔，再選出各縣市代表，參加全國比賽。如今新冠肺炎疫情已過，如此花費少而效益大的活動，應該盡速恢復辦理。

（作者為前衛生署長）