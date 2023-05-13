誰將代表國民黨迎戰2024又陷入歹戲拖棚的境地，侯友宜和郭台銘的民調和網路聲量互有增減，兩人雖然各有自己的亮眼成就，但仍未對外展現宏大政經格局的思考。

當然，這並不等於侯、郭兩人沒有想在兩岸問題上表態，侯友宜就提出了「杯水論」，他將中華民國形容為杯子，台灣是水，而對兩岸他主張應該跟大陸平等、尊嚴、友善、務實的交流以避免杯破水覆，最近也明確表態「反對台獨」。郭台銘則針鋒相對地提出「鋼索論」，主張台灣在中美對抗格局下要能提出經濟、科技、產業前景，以帶領台灣走下政治的鋼索，他認為應該靠近鋼索中央以遠離雙方武器、避免誤傷。

兩人的論述看似觸及兩岸問題，實則較多成分是分析和表態，而不是提出具體解決方案，就如同蔡英文也總在說兩岸應該在對等尊嚴的前提上展開交流。但問題就在於，到底如何實現？要是喊兩句口號就能恢復兩岸交流的榮景，那麼蔡英文過去7年早就實現了。

歸根結底，兩位候選人都必須嚴肅思考台灣的定位以及兩岸關係的定位問題，同時也必須思考如何在中美競合格局下做出合理的戰略抉擇。在這方面，無論是馬英九還是蔡英文，甚至柯文哲，都可以成為他們的老師。馬英九提出「親美、和中、友日」，同時又主張「不統、不獨、不武」，在這6個動作中除了「不武」其實並非台灣能自主決定外，還有5個是台灣完全可以自己做出戰略決斷。

而蔡英文則明確選擇了親美、親日，並以實際行動「拒中」，另外其維持現狀的政策實際上也是奉行「不統、不獨」的原則。

柯文哲的目標則是努力讓自己成為「各方可以忍受的人物」，他自知中美與兩岸之間矛盾的難以調和，所以沒有想要不切實際的追求各方接受他，而是希望能夠讓各方「忍受」，為此他試圖在兩岸論述上盡量克制，不使用挑釁大陸的用詞，也有意推進一些交流活動；但即便如此，柯文哲之所以能做到也是因為過去的市長身分，若真的拉高到總統格局，恐怕也沒有那麼多的操作空間。

相形之下，侯友宜和郭台銘則完全沒有提出有價值的論述，自然也就無從讓大陸評估是否可以與之展開交流合作，兩人跟馬英九不同，馬對大陸來說有著「天然華」的標籤，他訪問大陸時的真情流露大陸看在眼裡，也知道不是演的；而侯和郭則沒有這種天然的加分項，必須花更大力氣去贏得信任。同時，美國也不能確認他們後續會否給他們帶來價值，只能籠統地根據國民黨的傳統政策立場來審視他們。至於台灣社會內部，就更是如此，台灣民眾並不能從他們的論述中獲得必要的訊息，更不可能產生感動、認同這類情緒，換言之，無論理性還是感性，都還處於混沌狀態。

無論是侯友宜還是郭台銘，都難以成為魅力型領導者，難以復刻當年馬英九的選舉奇蹟，面對賴清德的政治板塊動員，已經逐步式微的泛藍陣營還有多大的挑戰能量，這要打上大大的問號。