鴻海創辦人郭台銘最近提出，他在採購BNT疫苗時受到民進黨政府刁難，受到民進黨政府高分貝反擊，從立院黨團、指揮中心到網路側翼都動起來怒轟，還毫無道德底線的公開了郭台銘的個人信件，想把疫苗採購被刁難的責任甩鍋到中國大陸身上。

固然，中國大陸干預或許是台灣買不到疫苗的因素之一，但是民進黨政府對名義上不知變通，甚至在大陸廠商取得大中華區的代理授權之前，也刁難台灣的東洋公司取得BNT代理權，這難道不就是民進黨把自己的選舉利益，放在人民的寶貴生命之前的證據嗎？民進黨政府不願意公開疫苗採購的種種亂象，那麼就只有政黨輪替，讓新的政府來揭發這個疫苗大祕寶了。

從媒體曝光、各方都證實為真的郭台銘私人郵件中，可看出民進黨政府是堅持「INDEPENDENT Government of Taiwan」（獨立的台灣政府）為名義，才導致進口BNT疫苗破局，對方還希望郭台銘運用他的影響力，說服台灣政府不要那麼計較名義，這樣的話簽約就會有進度。畢竟須經由中國大陸合法代理商，他們在名義上可以預見會有所堅持，但以政府為考量，重要的應該是民眾的生命安全，無論用什麼樣的名義，只要能進口經國際認證的BNT疫苗給台灣人民施打就是好名義。民進黨政府卻「不此之圖」，最後在民間力量干預和輿論的大量質疑下，才不得不妥協。民進黨政府無論如何甩鍋給大陸、如何甩鍋給民間團體，所無法解釋的事實是：

為什麼民進黨政府買不到疫苗，但鴻海、台積電跟慈濟介入後就買得到？

郭台銘買疫苗尚屬後話，實際上BNT疫苗進口台灣早就出現過爭議。台灣東洋藥品早在2020年10月就聲稱取得BNT疫苗原廠授權，可取得3000萬劑，後來於11月無預警發新聞稿宣布破局。不過政府與業者雙方提出的理由不一樣。指揮中心說，因為東洋拿不出原廠授權書跟合約草案；但業者卻說是因為雙方對於數量及價格仍有落差。後來，曾任行政院長的台灣東洋董事長林全透露，當時政府只說要150萬至200萬劑疫苗，讓對方聽到數字後「很傻眼」，最後東洋無法如期代理該疫苗進口。

後來，指揮中心也是處處以拿不到「原廠授權書」來刁難民間團體採購疫苗，但奇怪的是在後來蔡英文政府開綠燈之後，「原廠授權書」似乎就變得不再是問題。從民進黨政府可以無視事實為前新竹市長林智堅開脫，甚至蔡英文還公開稱「我們要一起大聲跟大家說林智堅沒有抄襲」的情況看，民進黨政府的可信度是非常低的，那若我們看業者方面的說法，政府提「150-200萬劑」疫苗的數字遠遠不足，東洋最早喊出的「3000萬劑」反而才是靠譜的數字。那麼民進黨政府是不是執意或者故意少量採購，才讓東洋無法代理BNT進口？不願意超前部署的理由又是什麼？對照後來買不到疫苗、又技術性干擾民間團體採購的嘴臉，不是讓我們非常深刻省思的嗎？

民進黨政府只願以不到200萬劑的額度，少量採購經國際認證三期通過BNT疫苗，又因在名稱問題上技術性干擾，導致採購破局。民進黨卻寧願去跟一個未經過國際三期認證的高端疫苗直接就採購500萬劑，最後因為人民自發性拒打，導致超過三分之一疫苗過期報廢，浪費公帑。明明採購國際疫苗是政府的本分，結果政府在採購疫苗上「不要不緊」，甚至前指揮官陳時中還批評郭台銘「過河拆橋」，心態好像是郭台銘很想買疫苗、政府促成美事、郭台銘跟人民應該感謝政府才對。

「君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎」，這種把人民性命當作草芥的政府，為了自己的利益，寧可與人民結仇，那麼看起來採購疫苗的種種黑幕與亂象，就必須要讓政黨輪替，才能真相大白了。

（作者為國民黨副發言人）