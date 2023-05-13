從去年底開始，美方一再拋出「炸毀台積電」的倡議，但蔡政府從最初的充耳不聞，到現在由外交部長吳釗燮甩鍋給中國大陸的認知作戰，張冠李戴，公然說謊，親美抗中抗到國格盡失。中華民國有這樣的政府、這樣的官，是謂國恥。

美國民主黨眾議員莫頓3日在米爾肯研究院論壇說，「應該讓中國清楚知道若要入侵台灣，我們就要炸掉台積電。」消息傳出，吳釗燮回應媒體說「這是中國對台灣進行的認知作戰。」當媒體追問，只見他不耐煩地說了3次「我已經回答了」。

炸毀台積電，真如吳釗燮所言是中方製造的假新聞嗎？其實，莫頓在同場研討會上還說，「這是美國決策者正在熱烈辯論的事」。請問吳釗燮，莫頓口中的決策者難道是指習近平？

不只莫頓如此說，去年10月彭博社報導，若台灣被占領，白宮會祭出焦土戰，摧毀台積電。11月，前白宮國安顧問歐布萊恩說，如果大陸試圖統一台灣，美國應先毀掉台灣晶圓廠；今年3月他又重申大陸若攻打台灣，美國會先摧毀半導體設施以免被接收。

毫無疑問的，摧毀想法是由美方親口說出，吳釗燮卻竹篙湊菜刀全推給阿共陰謀，擦脂抹粉要把國人蒙在鼓裡。

更甚者，這項計畫背後的意涵，更暗示台海一旦發生軍事衝突，美方對台灣能否禦敵恐是抱持悲觀態度，否則又怎會一開戰就要摧毀護國神山？這個殘酷真相，不是靠轉移焦點就能化解。

或許蔡政府為了親美抗中，可讓我國核心產業任人宰割，但面對攸關國家存亡的嚴肅議題，豈能出賣國格說出與事實完全相反的話？這種抗中保台，真是走火入魔到了極點。