自陳耀祥出任NCC主委以來，NCC完全背棄「維護媒體專業自主」、「確保通訊傳播市場公平有效競爭」、「保障消費者及尊重弱勢權益」、「促進多元文化均衡發展」的設立宗旨，反倒是一副天大、地大、老子最大的鴨霸模樣，杖著行政權獨大的絕對優勢違法亂紀。還好，司法人員良知未泯，法院判決也一再打臉NCC的懲處。日前，台北高等行政法院更是撤銷NCC否決中天換照的處分。這項判決不僅突顯NCC的不獨立，更驗證陳耀祥的違法濫權！

在民主體制下，司法是維謢社會正義的最後一道防線，也是維繫社會安定的基石。只是在民進黨執政下，民眾對於司法的信賴已日益喪失，此次撤銷NCC處分的判決，尤其是判決內容所確定的言論自由只有在「防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要」時，才可以透過法律限制，且必須符合比例原則，更要經得起司法審查的要求，這重新燃起人民對司法正義的期盼。陳耀祥主委既自認為憲法和行政法專家，理應知之甚詳，而不是漠視憲法與法律規定隨意裁罰，且更應確保獨立機關NCC本於設立之宗旨依法行政，以保障民眾「知」的基本人權。

何況，外界之所以強烈質疑NCC，甚至嘲諷NCC為東廠，無非因為NCC決策黑箱且總是先射箭再畫靶；但NCC及陳耀祥主委卻始終拿不出理由說服大眾，單以對中天的懲處為例，NCC已吞下11連敗，也難怪民眾會質疑不獨立的NCC和違法亂紀的陳耀祥，還需要拿人民辛苦納稅錢去供養嗎？

其實，NCC以打壓異己的手法對付中天，讓媒體變一言堂，早已失去獨立機關應有的資格！關閉電視台是何等重要的決策，竟然無視國家對新聞自由保護之義務和人民知的權力，膽大妄為導致NCC公正性與公信力蕩然無存，還被司法部門退件。陳耀祥主委還不用下台負責嗎？到底台灣的民主還算不算責任政治？一個人賠掉NCC的公信力，還不辭職下台，政務官風骨何在？

至於行政官員事後稱NCC只是程序瑕疵就更離譜了！豈不知，法院之所以僅判決NCC否決中天換照的處分撤銷，卻沒有直接准予中天換照及判賠中天損害賠償，就是因NCC未依據應適用之換照審查辦法的基準審查及評分，導致法院無據以判決換照，只能要求NCC依判決內容重新審查，導致無法確定中天損害賠償之金額。

雖然NCC仍得上訴，但我們真心期盼NCC能停止一切利用法律程序的侵害行為，也希望NCC和陳耀祥迷途知返，立刻依法適用正確的評分基準審查，還中天一個公道，也還給人民知的權利！

（作者為立法委員）