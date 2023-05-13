美國眾議院外交委員會主席麥考爾日前接受日本媒體訪問，提到馬前總統訪問中國是親中的表現，並且更進一步評論，如果2024年台灣選出親北京的政權，很可能就會成為傀儡政府，帶有立場的言論，顯然超過了不公開干涉他國選舉的外交原則。面對外國政治人物公開質疑在野政黨，代表中華民國的政府，卻沒有站在維護主權不容被干涉的精神上，守護在野政黨的言論自由。任憑美國的政治人物，在對台灣內部政局了解有限的情況之下，做出偏頗不實的主張，這種連美國政界都不會認同的說法，政府卻噤聲，國家的尊嚴何在？

諷刺的是，執政黨近年以打擊帶風向的假訊息作為重要政策，可是當在野陣營遭到誤解，是非曲直似乎就不這麼重要。政府不斷強調台灣遭受到中國假訊息的干預，透過政府宣導，甚至由政府和民間合作，發起各種的資訊戰研究計畫。

表面上看似要為民眾提供最精準的資訊，但實際上卻是針對反對意見加以打擊。不惜渲染台灣民眾受到假訊息影響的情況，利用西方民主盟國，擔心中國和俄羅斯崛起的氛圍，認定台灣的民主，也已經搖搖欲墜，進而向世界形塑台灣的民主政黨雖然執政，但卻辛苦的力抗非民主陣營。

事實上，真正對台灣民主沒有信心的，恰好是當前的執政黨，因為如果來自對岸的認知作戰，真的有如此大的影響力，蔡英文總統在2020年的總統大選，又怎能創下817萬票的歷史紀錄？國內外的選舉研究紛紛證實，台灣民眾並不會因為看到某些訊息，就立刻改變他們的好惡。

年輕世代對政治人物和政黨的認識，大多是從1996年第一次總統直選之後才開始。民主化的台灣在一次又一次的選舉過程當中，累積出對於政黨和政治人物的認識。經歷過台灣民主化的世代，就算是沒有明顯黨派立場，也不會對政治完全沒有概念。相對而言，真正容易受到認知作戰所影響，其實是年紀較輕的網路世代，這些選民在台灣的成長經歷，多半接受的是以台灣為主體的教育，也就是所謂的天然獨世代，他們對於來自對岸的資訊，大多抱持高度的懷疑，因此，如果真的要受到網路訊息影響，年輕世代所接受到的訊息，恐怕絕大多數不會是來自中國。

至於西方民主國家為何如此擔心台灣受到中共認知作戰滲透，一方面是基於西方國家長期面對俄羅斯和中國的挑戰，導致他們對於普丁和習近平主導的政權，有著極高度的不信任。而另一個原因，則是因為他們對於台灣的認識有限，加上關於台灣的英文報導，絕大多數都把台灣的兩大黨，以最簡單的統獨立場二分法來描述，導致西方國家對台灣的政黨政治出現誤解。在野陣營不論是國民黨還是民眾黨，都因此成了西方眼中的親中賣台角色。

其實，就算不支持民進黨，也不等於舔共賣台，台灣的民調為在野陣營提供了非常清楚的證明。政大選舉研究中心長期追蹤選民立場，發現台灣超過9成的民眾，無論對未來的期待如何，都希望兩岸能維持現狀；如果再仔細一點分析這些數據就會發現，目前希望兩岸立刻統一的比例，還不到5%。換句話說，如果今天有任何政治人物或是政黨，把兩岸統一當成主要政見，以台灣的民主制度來說，想要取得台灣人民的信任，根本沒有機會。

民主政治需要政黨之間相互制衡，如果打擊假訊息，成了打擊異己，台灣的民主如何能進步？看到外國政治人物擔心台灣的在野黨會賣台，台灣人民或許該問，究竟是誰讓他們看了帶風向的假訊息？

（作者為前總統府副祕書長）