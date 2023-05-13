紀念「辜汪會談」30年之際，兩岸應深思今後30年可能發生的問題。30年前的台灣，正處於經國先生之後一個新的時代，台灣進入多元化的民主時期，強勁的經濟發展，使台灣的企業界及中產階層除了面向全世界外，對於中國大陸這塊未曾經營的處女地，產生新的憧憬及希望。同時因為解除戒嚴，開放黨禁、報紙，一種扎根鄉情的「本土化」思維在台灣蔓延。30年後的台灣，已完成了民主化的初期階段，但也進入了民粹的時期。

上百萬的台商在大陸開拓事業，加上台灣原有的經濟基礎，使台灣進入已開發國家的行列。目前GDP約32811美元，是一個中等的富裕的地區。但新一代的台灣人過的是小確幸的生活，有生活的品質，但缺乏長遠的奮鬥目標。

「本土化」的發展有了政治因素，成為台獨的溫床，加上現在的執政黨採取的是否定「九二共識」，實施「去中、反中、抗中」的政策，在學校的教育上，視中國為外國，台灣邁向新加坡化的可能性增高，兩岸關係目前是處於30年來最低潮的時期。

30年前，美國與中國大陸正處於友好階段，「交往與接觸」是美國對中國大陸的主要政策。對兩岸關係，美國採取的是鼓勵雙方進行積極及建設性的對話。但30年後的今天，尤其是2017年以後，川普與拜登兩位總統採取對中國大陸幾乎全面性的圍堵、遏制政策，企圖對世界第二大經濟體的中國，限制其科技、經濟、軍事發展，使美國保持對世界的獨霸，制定以美國為主的世界秩序。

目前台灣的執政黨採取對美「一面倒」的政策，使台灣成為美國在東亞遏制中國大陸的前沿，用各種方式挑釁北京的紅線，此即是目前台海危機的主要原因。新冠疫情過後，兩岸之間的人員來往有新的契機，在兩岸關係最低潮的時候，要提升兩岸關係，兩岸人員的交往是不可或缺的因素。

兩岸關係是內戰的延長，但70餘年來美國因素的強勢介入，是不可否認的現實，雖然美國在1950及60年代曾協助台灣度過台海危機。目前中美兩國的競爭與對抗已激盪起兩岸的危機，因而中美關係的緩和是北京的首要之務。

今後30年，除非美國同意與中國和平共存，共同維護世界的秩序，否則「競爭、合作、對抗」會一直持績。中國如何堅執自我的「戰略定力」，與美國鬥而不破，是此一階段的上策。

台灣的民主制度，政黨輪替應為常態，一個願與大陸進行和平發展的政黨若當政，兩岸之間的緩和即可期待，東亞迫在眉睫的危機感即可降溫，但如何有此一天的產生，關鍵掌握在台灣人民投票的決定上。

兩岸關係能否行穩致遠的大氛圍，其實正在危機中醞釀。

（作者為前海基會副祕書長）