台北高等行政法院判決，撤銷國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天新聞台換照的處分，行政院代理發言人羅秉成卻說這只意味著NCC的處分有程序瑕疵，法院並未否定不予換照的實體理由，這根本是睜眼說瞎話。NCC踐踏新聞自由在前，羅秉成羞辱司法尊嚴在後，民進黨政府可謂無恥至極！

死不認錯 台灣民主恥辱

北高行的判決很清楚地指出，NCC身為合議制獨立機關，法院應採較低審查密度，給予相當尊重，但不表示NCC的決定可完全排除司法審查，法院仍應審查是否資訊不完全、有無符合正當程序等，「確保NCC依法行政」。北高行認為，對於中天換照案，NCC違反換照審查辦法規範的評分基準，形同改變執照的核發標準。由於評分基準錯誤，造成決策事實基礎錯誤，資訊不完全，足以影響審議不予換照結論，「原處分因此違法」，故撤銷NCC處分。至於是否准予換照，須由NCC依判決法律見解重新審議後，再作適法決定。至於損害賠償部分一併駁回，係因換照申請是否許可，尚待NCC重為審議。

之前NCC對中天的裁罰訴訟已經10連敗，現在北高行判決NCC不予中天換照的決議違法，更是狠狠打臉了NCC。事實上，大家都心知肚明，中天之所以關台，是因為敢對民進黨政府發出異議，成為一片綠媒中刺耳的雜音，因此民進黨政府鐵了心要扼殺中天，讓民進黨對人民的洗腦更加徹底。中天關台是我國新聞史上最黑暗的一頁，它是台灣民主轉型30年後突兀的一次倒退事件，也是民主國家中罕見的案例。行政法院就是否依法行政作裁判，並不處理事實內容部分，但北高行無視民進黨高壓氛圍，守住司法良心，裁決NCC不予換照的決議違法，就明顯表達對NCC所作所為深不以為然。過去行政法院判決政府機關勝訴的比例超過9成，因此北高行判NCC違法絕對表達了重大意向。但是NCC卻恬不知恥，繼續嘴硬，除表示將上訴外，還放話說：「但即便重新評分，中天仍為不及格」。死不認錯，硬拗到底，這個機構完全沒有維護新聞自由的一絲良知，心甘情願扮演執政者的打手，簡直是台灣民主的恥辱！

未審先判 意圖再擋中天

行政院代理發言人羅秉成更聲稱北高行的判決，對原告中天的3項要求是「准1項駁2項」，並沒有否定NCC不予換照的實體理由，而是認為當時NCC使用的評分表有爭議，這項程序瑕疵可以在法律上補正。這種說法真是笑掉大牙，有關重給執照和賠償部分，因為審議程序要重回NCC，因此北高行不作判決，直接要NCC依判決見解重新處理，並不是判決中天敗訴。羅秉成曲解北高行的判決，民進黨上下都以此帶風向，企圖引導輿論，為日後繼續維持中天關台的決定鋪路。足見民進黨這個權力惡獸，不只仇視新聞自由與言論自由，對司法更是完全不看在眼裡，才敢片面扭曲任意解釋。司法是守住正義的最後一道防線，當執政者踐踏這道防線，就已經成了台灣民主之毒瘤，是社會的公敵，國家的罪人。

法官令NCC依判決意旨重新審議中天換照案，在NCC還未作成新決議前，羅秉成這項發言是「未審先判」。行政院不是一直說NCC是獨立機關，不受行政部門指揮嗎？如今黨政高層卻紛紛跳出來為NCC進行理歪氣壯的辯護，NCC還沒重新審議，就已經可以看得出民進黨決心不讓中天起死回生。這不只是未審先判，而根本是無視法紀為所欲為，如果繼續讓民進黨執政，這種囂張專權的行為只會愈來愈猖狂，民進黨不只騎在媒體頭上、騎在司法頭上，更會騎在每個台灣人頭上。

以如今NCC與羅秉成的強詞奪理，可以想見，對於中天換照案，NCC將以上訴進行拖延戰術，若未來判決定讞，則會再次用行政程序阻擋中天。因為對民進黨而言，這牽涉到的不是它能不能封殺一家異議媒體，而是能不能讓整個台灣社會俯首聽命。唯有實現政權輪替，讓民進黨滾下台，台灣才能擺脫這個霸凌人民的惡獸。